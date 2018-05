00:36 Uhr

Sicherheitsdienst am Radersdorfer See

Markt Kühbach will nicht noch einmal Schäden nach der Abschlussfeier zahlen. Deshalb wird in diesem Jahr vorgebeugt

Mit einem Sicherheitsdienst will Kühbachs Bürgermeister Johann Lotterschmid heuer gegen den Vandalismus von feiernden Abschlussschülern am Radersdorfer See vorgehen. Im vergangenen Jahr hatten Abschlussschüler die Fassaden der Wasserwachtstation und der Toiletten beschmiert (wir berichteten). Die Gemeinde musste beides auf ihre Kosten renovieren. „Sie haben unser Gelände ziemlich auf den Kopf gestellt“, sagte der Bürgermeister in der Sitzung des Gemeinderates. Die Schulen habe er bereits informiert, dass er das heuer nicht mehr so durchgehen lasse, teilte Lotterschmid in der Gemeinderatssitzung mit. Seinem Vorschlag, während der Woche, in der die Abschlussfeiern an den Schulen stattfinden, einen Sicherheitsdienst mit der Aufsicht am See zu beauftragen, stimmte der Gemeinderat zu. Der Bürgermeister wird ein entsprechendes Angebot einholen. (drx)