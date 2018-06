13:18 Uhr

Sicherheitsdienst am Radersdorfer See

Wegen der Schäden, die Abschlussschüler im Vorjahr hinterlassen haben, „schließt“ der Baggersee außerdem um 19 Uhr

Von Gerlinde Drexler

Kühbach Verschmierte Wände und Scherben in der Liegewiese hatten im vergangenen Jahr feiernde Abschlussschüler am Radersdorfer See bei Kühbach hinterlassen. Mit einem Sicherheitsdienst will Bürgermeister Johann Lotterschmid heuer gegen den Vandalismus vorgehen. Security überwache kommende Woche die Liegewiese, teilte er in der Gemeinderatssitzung am Dienstag mit.

Bei den Abschlussfeiern an den Schulen ist kommende Woche die „heiße Phase“. Nachdem die Wetterprognosen gut sind, geht der Bürgermeister davon aus, dass am See mit einem verstärkten Ansturm von feiernden Abschlussschülern zu rechnen ist. Wie vom Gemeinderat beschlossen, wird ab kommende Woche ein Sicherheitsdienst die Liegeweise überwachen. „Wir wollen ausschließen, dass Alkohol mitgebracht wird“, erklärte Lotterschmid.

Außerdem wird die Öffnungszeit für die Liegewiese für die kommende Woche geändert. Darf man sich dort normalerweise bis 23 Uhr aufhalten, ist dann schon um 19 Uhr Schluss. „Wir werden es diesmal ganz strikt handhaben“, kündigte der Bürgermeister an. Wenn die Schüler vor hätten, in gewohnter Art zu feiern, dann gehe das nicht. „Wir müssen es uns nicht gefallen lassen, dass sie jedes Mal einen mords Sachschaden machen.“ Rund 10000 Euro investiert die Gemeinde jährlich in den Unterhalt des Badesees. Im vergangenen Jahr kamen noch die Kosten für die Beseitigung der Sachbeschädigungen dazu.

