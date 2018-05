vor 41 Min.

Sie eint die Freude am Tanzen

Das Festival von Friedberger Schulen in der Max-Kreitmayr-Halle sorgt mit Einlagen von 450 Jugendlichen für Begeisterung. Was die Akteure präsentieren.

Von Vanessa Polednia

Über Friedberg hängen tagsüber graue Wolken, die nicht gerade stimmungsfördernd sind. Doch in der Max-Kreitmayr-Halle scheint es Abend zu sein. Bei Discolicht und dröhnenden Bässen wird hier ausgelassen getanzt. Wie kommt’s? Das Schultanzfestival ging in die dritte Runde. Um die 450 tanzbegeisterte Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schularten sind dabei. Damit hat die Veranstaltung im Vergleich zu 2016 fast doppelt so viele Teilnehmer vorzuweisen. „Wir freuen uns über die große Teilnahme. Mehr Gruppen wären vom zeitlichen Rahmen gar nicht mehr möglich gewesen“, sagt Organisatorin und Obfrau für Tanz Janina Würtele. Das Tanzfestival der Schulen im Landkreis wird vom Arbeitskreis Sport in Schule und Verein veranstaltet.

Mithilfe von Lehrern und Betreuern haben die Schüler in den letzten Monaten geprobt. Und nun stehen sie mit unterschiedlichsten Tanz- und Musikstilen, von der coolen Hip-Hop-Dancecrew bis zur grazilen Ballerina, auf der Bühne. Insgesamt gibt es vier „Showblöcke“ mit jeweils sechs Auftritten. Dazwischen sind sogenannte Disco-Blöcke. Im Vorfeld konnten sich die Gruppen eine Top Fünf ihrer Lieblingslieder zusammenstellen, und aus diesen Listen wurde eine Playlist für die Disco-Blöcke erstellt. Dementsprechend ausgelassen wurde unter der Discokugel zur Lieblingsmusik gezappelt und die soeben bestaunten Tanzschritte ausprobiert.

Nicht nur die Tanzschritte zeugen von der Kreativität der Schüler. Auch die Namen der Gruppen sind ausgefallen. Sie heißen unter anderem Bright Mistery, Oreo 16 oder Rakson Jamil. Unter diesem Namen treten die Schülerinnen der neunten Klasse der Vinzenz-Pallotti-Schule als mystische Bauchtanzformation auf. Martina Wagner arbeitet im Sekretariat der Schule und hatte ihnen angeboten, einen Bauchtanz beizubringen. Und nun stehen sie hier auf der Bühne und haben viel Spaß beim gemeinsamen Tanzen, wie sie einem bescheinigen.

Das Tanzfestival kommt ohne Leistungsdruck und Bewertung aus. Das spiegelt sich auch in der gelassenen Stimmung wider. Die Schüler feuern sich gegenseitig eifrig an. „Platzierungen haben wir bewusst weggelassen, da die Teilnehmer ohne Leistungsdruck einfach Spaß am Tanzen und Bewegen haben sollen“, so Organisatorin Janina Würtele. Es wird nicht einfach nur geklatscht, die sogenannte Applausrakete läuft in drei Stufen ab. Wenn Moderatorin und Leiterin der Tanzschule Dance and More, Steffie Brackmann Stufe, eins ausruft, wird mit den Füßen gestampft. In Applausstufe zwei kommt das Händeklatschen hinzu. Und zur finalen Applausstufe formiert sich eine La-Ola-Welle durch die Publikumsreihen. Das macht euphorisch.

Manche sind zum ersten dabei, wie Die Friedberger Neonhüte. Der Name der Klasse 2b der Theresia-Gerhardinger-Grundschule ist Programm. Mit neongrünen Hüten und Stühlen als Requisiten zeigen sie eine durchdachte Choreografie zum Song „Letkiss“. Das dritte und letzte Mal dabei sind die Mädchen der zehnten Klasse der Mittelschule Friedberg. Mit einer Mischung aus Basketball- und Cheerleader-Elementen, sorgen sie für amerikanische High-School-Atmosphäre.

Die Gruppe Black Panther besteht aus Schülern der vierten Klasse der Grundschule Dasing. Sie bieten den „Koukou Move“ dar. Ganz in schwarz gekleidet, werfen die kleinen Tänzer mit vollen Einsatz ihre Arme nach oben und lassen ihr Haar fliegen, wenn die Stimme vom Band „Let’s do the Koukou Move!“ ruft. Und das steckt an. In der nächsten Tanzpause tanzen die großen und kleinen Tänzer noch energetischer.

Die Schüler der 4d der Theresa-Gerhadinger-Grundschule heißen heute Crazy Gipsys, sind kunterbunt gekleidet und beeindrucken mit akrobatischen Einlagen. Betreuerin Maria Pletschacher ist nach dem Auftritt „stolz und absolut begeistert“. Zum Schluss bebt noch mal die Halle. Denn als Überraschung tanzen die Betreuerinnen der Tanzgruppen zusammen. Das Publikum ruft: „Zugabe, Zugabe!“ Und darf nun selbst unter Anleitung der Betreuerinnen zu „Verdammt guter Tag“ von Feuerherz tanzen.

