13.12.2019

Sie engagieren sich für und im Wittelsbacher Land

Einsatz für Geschichte, Heimatkunde, Museum, Blasmusik, karitative Projekte und in der Kommunalpolitik

Bei der Weihnachtssitzung des Kreistags in Heimpersdorf (Gemeinde Baar) wurden Ehrenamtliche und Kommunalpolitiker aus dem Wittelsbacher Land für ihr Engagement für die Allgemeinheit von Landrat Klaus Metzger geehrt:

Mit der Verdienstmedaille des Landkreises in Silber ist Gerda Patsch-Fesenmayr aus Dasing ausgezeichnet worden. Sie war bereits 1991 an der Gründung des „Heimatkundlichen Kreises Dasing“ beteiligt. Später übernahm sie das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden und seit 2008 ist sie Vorsitzende. Landrat Metzger erinnerte in seiner Laudatio an die vielen Ausstellungen, an denen sie maßgeblich mitwirkte. Unter anderem das „Dasinger Gwand“, die „Dasinger Kreuze“ oder „Ländliche Anwesen im Wandel der Zeit“. Mit ihren geschichtlichen Forschungen fördere die Geehrte wertvolles Wissen vergangener Zeit zutage. Seit 2004 baut sie, unterstützt von zwei Mitstreitern, das Dasinger Gemeindearchiv aus. Sie sichere damit die Bewahrung der Heimatgeschichte auch für kommende Generationen. Ein großer Erfolg sei die Eröffnung des Heimatkundlichen Museums Dasings 2015 gewesen. Als Autorin habe sie heimatkundliche Schriften und Bücher publiziert und auch bei der Buchreihe „Altbayern in Schwaben“ des Landkreises mitgearbeitet.

Ebenfalls diese Verdienstmedaille erhieltBerthold Schmittaus Obergriesbach. Das Blasorchester Wittelsbacher Land sei ihm eine Herzensangelegenheit, betonte der Landrat. Schmitt begleitet das Orchester seit der Gründung im Jahre 2009, an der er maßgeblich mitgewirkt habe. Heute zählt das Orchester über 70 Mitglieder und sei als Botschafter des Wittelsbacher Landes auch über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Das Orchester sehe sich als Basis der musikalischen Jugendförderung des Landkreises, so Metzger. Schmitt fungiere als Orchestermanager und organisiere im Hintergrund jeden Auftritt. Er sorge für die Finanzierung und akquiriere Spenden bei Kulturbegeisterten. In seiner Heimatgemeinde Obergriesbach ist Schmitt seit 2011 Gemeinderat und bringt sich seit 2003 im Krieger- und Soldatenverein ein, seit 2014 als Vorsitzender. Schmitt ist zudem Archivpfleger von Obergriesbach und Autor der Gemeindechronik, die im Jahr 2005 erschien. Er hat auch ein Buch mit 300 Seiten über die Kriegerdenkmäler im Wittelsbacher Land erstellt und darin 85 Denkmäler und 200 Tafeln in Kirchen und Vereinsheimen dokumentiert.

Das Ehrenzeichens des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt Tätigen erhielt Elfriede Grabbert aus Aichach. Sie ist seit 2001 beim Heimatverein Aichach aktiv. Zunächst als Zweite Vorsitzende und seit 2007 als Dritte Vorsitzende. Seit 2004 ist Grabbert beim Freundeskreis des Aichacher Stadtmuseums und übernimmt an Sonntagnachmittagen den ehrenamtlichen Schließ-, Kassen- und Aufsichtsdienst im Museum. Von 2001 bis 2015 war Grabbert Vorsitzende des Förderkreises der Caritas-Sozialstation Aichach. Der Förderkreis unterstützt die Einrichtung bei der Beschaffung von Inventar, wie zum Beispiel Warmhaltegeschirr für Essen auf Rädern oder Pflegebetten. Darüber hinaus werden regelmäßig Ausflüge für Mitglieder gefördert und der Neubau des Caritas-Pflegezentrums St. Hildegard in Pöttmes wurde mit einem größeren Zuschuss bedacht. Als Gründungsmitglied sowie stellvertretende Vorsitzende bringe Grabbert Ihre Kräfte im Förderverein der Jemenhilfe Aichach ein. Der Verein wurde gegründet, um das durch Spendengelder erbaute Krankenhaus in Al Mihlaf langfristig betreuen und fördern zu können. Zu guter Letzt erwähnte Metzger noch das Engagement der früheren Stadträtin als stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule Aichach.

Diese Ehrung erhielt Sissi Veit-Wiedemann. Die Pöttmeser ist seit 1996 Mitglied im Marktgemeinderat und seit 2002 Zweite Bürgermeisterin in Pöttmes. Im Kreistag ist sie seit 1996. Von 2003 bis 2018 war sie über drei Wahlperioden Mitglied im Bezirkstag. Auch Walburga Walkmann aus Bachern (Stadt Friedberg) erhielt diese Auszeichnung: Sie ist seit 1990 Stadträtin und Kreisrätin.

Zwei Kommunalpolitiker erhielten die kommunale Dankurkunde: Ingrid Hansen aus Taiting (Gemeinde Dasing) war von 1990 bis 1996 Ortssprecherin, von 1996 bis 2014 Mitglied im Gemeinderat Dasing und von 2008 bis 2014 Mitglied im Kreistag. Fabian Streit aus Rapperzell (Schiltberg) ist seit 2000 Mitglied und Gemeinderat und seit 2014 Dritter Bürgermeister der Gemeinde Schiltberg. (cli)

