Sie fühlen sich Brauchtum verpflichtet

Maibaumverein Haunswies stellt zum 33-Jährigen Baum auf

Die Vorbereitungen für die Maibaumfeier im Affinger Ortsteil Haunswies laufen auf Hochtouren. Der Haunswieser Maibaumverein feiert sein 33-jähriges Bestehen mit dem Aufstellen des zwölften Maibaums. Das Jubiläum wird mit einem mehrtägigen Fest ausgiebig gefeiert.

Die Idee, einen Maibaum aufzustellen, wurde bei einer Übung der Freiwilligen Feuerwehr Haunswies 1986 geboren. Aus einem anfänglichen sechsköpfigen Komitee wurde ein umtriebiger Verein mit ständig wachsender Mitgliederzahl. Das Ziel des Maibaumvereins ist die Bewahrung der Tradition, die Heimatpflege und die Gestaltung der Zukunft – so steht es in der Vereinssatzung. Und deshalb wird eben alle drei Jahre ein Maibaum aufgestellt.

Seit Monaten sind die Arbeiten wie Schildermalen und Bauen von Modellen schon in vollem Gange, schließlich soll der Maibaum am 1. Mai in voller Schönheit und Pracht aufgestellt werden. Vorsitzender Georg Ettner sagt: „Es gibt noch einiges zu tun, aber gemeinsam schaffen wir das.“ Er ist sich sicher, dass bis zum Gottesdienst mit Maibaumsegnung am Mittwoch, 1. Mai, um 8.30 Uhr alle Arbeiten erledigt sind.

Die letzten Haunswieser Maibäume waren so prächtig gestaltet, dass das Traditionsstangerl dreimal hintereinander beim Unterbaarer Brauereifest prämiert wurde. Traditionell beginnt das Aufstellen des Maibaums um 10.31 Uhr. Anschließend sorgt die Haunswieser Blaskapelle Da Oa und die Andan im Bierzelt in der Dorfmitte beim Mittagstisch für gute Unterhaltung. Abgerundet wird der Maifeiertag mit den 4-Taktlern, die für einen stimmungsvollen Abend sorgen.

Auch für die nächsten Tage hat Vorsitzender Ettner noch ein Festprogramm organisiert. Am Freitag, 3. Mai, findet im Festzelt eine Rockparty mit der Band Shout statt und am Samstag, 4. Mai, unterhalten die Holzheimer bei einem Stimmungsabend im Festzelt. (kf)

