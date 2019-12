Sie kümmert sich um das Personal der Kliniken an der Paar

Plus Stefanie Sperner war schon mal Personalleiterin und ist jetzt wieder zurück. Sie will neue Mitarbeiter gewinnen und binden.

An der Spitze stehen mit Georg Großhauser und Peter Schiele noch zwei Interims-Geschäftsführer. Derzeit läuft die Suche nach einem neuen Chef der Kliniken an der Paar. Wie berichtet, soll diese entscheidende Position bis Mitte 2020 besetzt sein. Bei den weiteren Führungspositionen kommt der kreiseigene Betrieb voran. Bei der Sitzung des Werkausschusses des Kreistags wurde jetzt die neue Personalleiterin vorgestellt. Stefanie Sperner ist im Haus bestens bekannt und sie kennt die Klinken und ihre Mitarbeiter. Während ihres Studiums der Sozialwirtschaft war sie 2011 als Werkstudentin und danach von 2012 bis 2017 in der Personalabteilung beschäftigt.

Zwei Jahre davon hat sie die Abteilung bereits geleitet. Berufsbegleitend hat sie laut einer Mitteilung der Kliniken einen Master in Human Resource Management (HRM) gemacht und kehrt nun, nachdem sie zwei Jahre bei den Helios Amperkliniken in Dachau als stellvertretende Personalleiterin tätig war, zurück. Das Unternehmen Helios ist einer der größten Betreiber von Kliniken in Deutschland.

Sperner startet Personaloffensive

Für Geschäftsführer Georg Großhauser ist Sperner ein wichtiger Baustein für die Vervollständigung des Führungsteams. Im Herbst hat Yadigar Yildrim die Bereichsleitung für Finanzen und Versorgung übernommen. Für Landrat Klaus Metzger ist Stefanie Sperner „mit ihrem Wissen und ihrer Kompetenz“ genau die Richtige für die Aufgabe. Sie sei gerne zurückgekommen und freue sich auf die Zusammenarbeit, so Sperner auf Anfrage.

In Zusammenarbeit mit der kommissarischen Geschäftsführung sei es eine ihrer ersten Aufgaben, mit einer groß angelegten Offensive Personal zu finden und zu binden, heißt es in der Mitteilung der Kliniken. Wie berichtet, sind eine Reihe von Stellen, insbesondere im Pflegebereich, nicht besetzt. Das ist einer der Gründe für die aktuellen finanziellen Probleme der Krankenhäuser. Sperner, 29, ist in Obergriesbach aufgewachsen und wohnt im Landkreis. (cli, AN; Foto: J. Leinauer)