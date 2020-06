22.06.2020

Sieben Linden in Alsmoos gefällt: Sie sind nicht mehr sicher

Entlang der Kreisstraße AIC 8 werden am Mittwoch in Alsmoos auf Höhe des Rathauses der Gemeinde Petersdorf sieben Bäume gefällt.

Sieben Lindenbäume, die erst zwischen 15 und 30 Jahre alt sind, werden am Mittwoch in Alsmoos gefällt. Der Grund ist die Verkehrssicherheit.

Entlang der Kreisstraße AIC8 werden am Mittwoch in Alsmoos auf Höhe des Rathauses der Gemeinde Petersdorf sieben Lindenbäume gefällt. Ein Sachverständigengutachten fordere dies, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, so das Landratsamt in einer Mitteilung. Die Standsicherheit der Straßenbäume, die nach Auskunft von Bürgermeister Dietrich Binder zwischen 15 und 30 Jahre alt sind, sei in Gefahr.

Wegen der Fällung der Bäume in Alsmoos kommt es zu Behinderungen

Während der Arbeiten wird am Mittwoch, 24. Juni, vorübergehend nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Bürgermeister Binder, der in diesem Bereich auf einen Schadensfall vor einigen Jahren hinweist, versichert: „Ich habe alles versucht.“ Im Herbst ist vorgesehen, dass es zu einer Ersatzpflanzung kommen wird. Zum Teil am alten Standort, zum Teil zwischen dem Petersdorfer Ortsteil Appertshausen und Aindling.

