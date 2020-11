vor 21 Min.

Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt, ein weiterer Toter

In Aichach-Friedberg sind inzwischen 26 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das ist einer mehr als am Montag. Neue Meldungen gibt es aus mehreren Einrichtungen.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist wieder gestiegen. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vom Dienstag liegt der Wert im Wittelsbacher Land bei 164,12 (Stand: Dienstag, 8 Uhr). Am Montag hatte er 150,76 betragen, am Sonntag 159,7.

Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilte, wurden in den vergangenen sieben Tagen 223 Personen im Wittelsbacher Land positiv getestet, davon 65 in Aichach, 49 in Friedberg und 38 in Mering. Das Landratsamt teilte mit, ab sofort die Zahlen der drei Landkreis-Kommunen mit über 10.000 Einwohnern veröffentlichen zu wollen, und beruft sich dabei auf einen entsprechenden Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes.

Ein weiterer Mensch aus dem Landkreis ist an oder mit Covid-19 gestorben

Insgesamt wurden im Landkreis bislang 1501 Personen positiv getestet. Am Montag waren es noch 1473 gewesen. Als enge Kontaktpersonen positiv Getesteter befinden sich 560 Menschen vorsorglich in Quarantäne.

In den Kliniken an der Paar befinden sich 20 positiv getestete Patienten in stationärer Behandlung. Davon liegen fünf auf der Intensivstation, die alle beatmet werden.

Die Zahl der Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, hat sich auf 26 erhöht. Zwei der 26 waren dem Landratsamt zufolge Bewohner des Heilig-Geist-Spitals in Aichach.

Neumeldungen gingen aus folgenden Einrichtungen im Wittelsbacher Land ein:

Aichach, Haus an der Paar: ein positiv getesteter Bewohner, drei Bewohner als enge Kontaktpersonen isoliert, Reihentest am Mittwoch, 18. November.

Aichach, Ludwig-Steub-Grundschule: ein positiv getesteter Schüler, eine Klasse geschlossen.

Friedberg, Mittelschule: ein positiv getesteter Schüler, eine Klasse geschlossen.

Mering, Grundschule Ambérieustraße: eine positiv getestete Lehrerin (nicht aus dem Landkreis), ein positiv getesteter Schüler, eine Klasse geschlossen

Mering, Gymnasium: zwei positiv getestete Schüler (nicht aus dem Landkreis), eine Klasse geschlossen, eine Jahrgangsstufe geschlossen.

