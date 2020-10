vor 32 Min.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Aichach-Friedberg auf 120,31

Corona-Update für das Wittelsbacher Land: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter und die Landesausstellung endet eine Woche früher als geplant.

Von Marlene Weyerer

Die Corona-Infektionen im Wittelsbacher Land nehmen weiterhin zu. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 120,31. Im Wittelsbacher Land sind in den vergangenen sieben Tagen 171 Menschen positiv getestet worden. Acht Corona-Patienten sind derzeit in den Kliniken an der Paar. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation und werden beatmet.

646 Menschen in Aichach-Friedberg in Quarantäne

Als Kontaktpersonen befinden sich vorsorglich 646 Menschen in Quarantäne. Einige davon sind Schulklassen: Die Fachoberschule und die Berufsschule in Friedberg mussten eine Schulklasse für 14 Tage nach Hause schicken, da jeweils ein Schüler positiv auf Corona getestet wurde. Bereits am Mittwoch war ein Kind aus dem Kindergarten Heilige Familie Ottmaring positiv getestet worden. 22 Kinder und zwei Erzieherinnen müssen deswegen in Quarantäne. Aus dem Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes sind inzwischen neun Erwachsene positiv getestet worden. In der Asylunterkunft in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) elf Personen.

Insgesamt haben sich seit Anfang März laut Landratsamt 838 Menschen in Aichach-Friedberg mit dem Coronavirus infiziert. Da in ganz Deutschland derzeit die Zahl der Corona-Fälle steigt, gilt ab Montag ein neuer Teil-Lockdown. Die Landesschau schließt laut einer Mitteilung deswegen ab Montag, 2. November. Das ist eine Woche früher als geplant.

