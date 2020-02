18:15 Uhr

Sieben kuriose Geschichten aus dem Nachtleben in der Region

Wenn die Nacht anbricht, herrscht eine andere Stimmung, wie hier auf dem Brauereifest in Baar. Zahlreiche Geschichten tragen sich im Nachtleben zu, die lange in Erinnerung bleiben.

Im Biergarten übernachten, vor ein Haus bieseln: Sieben Anekdoten aus Aichach und Friedberg. Ein Taxifahrer, ein Gastronom und zwei Barkeeper erzählen.

Von Anna Breumair und Alexandra Sieber

Das Wittelsbacher Land ist vor allem für sein ruhiges Gemüt bekannt. Wenn jedoch die Nacht anbricht, spielt sich auch hier einiges ab. Die besten Geschichten können Taxifahrer, Barkeeper und Gastronomen erzählen.

Gastronom Walter Fischer leitet den Biergarten Sommerkeller in Affing. In seiner Zeit als Gastronom ist er schon in viele kuriose und lustige Situationen gekommen. Diese außergewöhnliche Geschichte fällt ihm als Erstes ein: „An einem schönen Sommernachmittag kamen etwa 20 junge Leute auf ihren Vespas an meinem Biergarten an. Sie waren nicht aus Deutschland und hatten mein Lokal beim Vorbeifahren entdeckt. Alle haben etwas gegessen und getrunken. Es war auf jeden Fall viel Bier im Spiel – fahren konnten sie nicht mehr. Zudem hat es angefangen zu schütten. Ich hatte dann die Idee, eine kleine Jugendherberge im überdachten Teil meines Biergartens einzurichten. Am nächsten Morgen war ich um 8 Uhr am Biergarten und die Rollerfahrer haben schon gewartet. Nach einem gemeinsamen Frühstück sind sie weitergefahren. Zwei Wochen später habe ich die ersten Fotos von der weiteren Reise per E-Mail bekommen und die eine oder andere Postkarte folgte. Wenn ich so darüber nachdenke, war der Aufenthalt der Rollerfahrer auch ganz praktisch. So hatte ich eigene Biergartenwächter.“

Barkeeper Nici arbeitet im Barbe-trieb Aichach und ist mit den Geschehnissen im Nachtleben vertraut. Ihm fallen sofort mehrere Geschichten ein, bei denen zu viel Alkohol eine große Rolle spielt. „Ich weiß noch genau: Da war eine Frau, die viel zu viel Wein getrunken hatte. Mit der Zeit sah man ihr an, dass es ihr nicht gut geht. Schon war es zu spät, fünf Minuten später übergab sie sich in ihr Weinglas. Alles lief dabei über. Das war wie ein Vulkan und der ganze Tisch war voll“, erzählt Nici.

Gastronom Walter Fischer leitet den Biergarten Sommerkeller in Affing. Bild: Anna Breumair

Der Barkeeper hat noch eine weitere Geschichte im Gedächtnis: „Zwei junge Kerle haben sich einen Liter Frozen-Erdbeer-Margarita bestellt. Ich dachte mir schon, dass das etwas zu viel ist. Zudem ist das Zeug feuerrot. Naja wie es nun mal ist: Was rein geht, muss auch irgendwie wieder raus. Die zwei Männer mussten sich schließlich auf dem Klo übergeben und haben dabei die komplette Wand ver-schmutzt. Als ich am nächsten Tag wieder in die Bar kam, hat mich der Putzmann gefragt, ob wir gestern jemand auf der Herrentoilette erschossen haben. Das war schon legendär.“

Was Aichacher Barkeeper alles erzählen können

Vor einiger Zeit ist einer Kollegin von Nici im Barbetrieb Aichach ein Fauxpas passiert: „Auf unserer Karte haben wir einen alkoholfreien Cocktail, der Rikscha heißt. Als ich an einem Tisch die Bestellung aufnahm, bestellte einer der Gäste den Rikscha. Ich habe leider jedes Mal „Krieg scho“ verstanden und deshalb dem Gast den ganzen Abend nichts zu trinken gebracht.“

Nici arbeitet nicht nur im Aichacher Barbetrieb, sondern auch in dem Lokal in Friedberg. Auch hier trägt sich einiges zu. Er überlegt nicht lange und erzählt eine Story, die kurioser kaum sein könnte. Nici berichtet: „Vor ein paar Wochen kam eine Frau ziemlich spät in die Bar. Sie hatte auch schon einiges getrunken. Auf einmal klingelte ihr Handy und sie ging nach draußen. Es war ein recht aufwühlendes Gespräch und sie wirkte sehr sauer. Warum auch immer hat sie dann draußen an die Hausmauer der Bar gepinkelt. Das war schon echt komisch.“

Barkeeperin Vroni ist eine Kollegin von Nici, auch sie hat eine lustige Geschichte auf Lager. „Im Sommer brauchen wir oft kalten Kaffee. Einer meiner Kollegen hat diesen in eine leere Cola-Flasche gefüllt. Davon wusste ich jedoch nichts. Am Abend musste ich einen großen Schwung Goaß-Maß machen und nahm eine Cola-Flasche. Alle Gäste beschwerten sich, dass die Goaß-Maß so schlecht schmeckt und gaben sie zurück. Erst dann bin ich darauf gekommen, dass ich kalten Kaffee anstatt Cola ins Bier gemischt hatte. Kalter Kaffee sieht Cola nämlich verdammt ähnlich.“

Wilde Fahrten mit einem Friedberger Taxifahrer

Taxifahrer Martin Ruf ist nachts oft unterwegs. Er fährt seit 34 Jahren Taxi und leitet seit 1989 das Taxiunternehmen Ruf in Friedberg. Er hat schon viel erlebt. Mit Taxifahrern unterhalten sich Betrunkene seiner Erfahrung nach gerne. Ruf kann sich zunächst nicht entscheiden, was er erzählen soll.

Kennt sich berufsmäßig im Nachtleben aus: Taxifahrer Martin Ruf. Bild: Sammlung Martin Ruf

Dann geht es los: „Als ich noch in Augsburg Taxi fuhr, bekam ich um halb 2 nachts einen Auftrag von einer Frau, die als Radio-Moderatorin arbeitet. Sie musste Richtung Haunstetten, hatte aber nur 20 Euro dabei. Für die letzten 200 Meter reichte ihr Geld nicht und ich fuhr sie umsonst nach Hause. Eine Woche später hörte ich Radio. Es wurde der nette Taxifahrer gesucht, der die Frau nach Hause gefahren hatte. Mir war sofort klar, dass ich gemeint war, habe mich aber nicht gemeldet. Kurze Zeit später kontaktierte mich eine Kollegin und meinte, dass eine junge Frau schon öfter nach mir und meiner Taxi-Nummer gefragt hatte. Wir sahen uns wieder und entwickelten ein gutes, freundschaftliches Verhältnis. Irgendwann wechselte ich meine Taxi-Nummer und seither haben wir uns leider nicht mehr gesehen.“

