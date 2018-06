vor 4 Min.

Siegel für die Wirtschaftsschule

Die Staatliche Wirtschaftsschule Wittelsbacher Land in Pöttmes trägt jetzt das „Berufswahl-Siegel“, so eine Pressemitteilung. Das Siegel ist eine Auszeichnung der Bundesarbeitsgemeinschaft „Schule-Wirtschaft“ für alle weiterführenden Schulen mit allgemeinbildendem Abschluss mit einer besonders guten Berufs- und/oder Studienorientierung. Das Siegel begleitet Schulen auf dem Weg einer nachhaltigen Qualitätsentwicklung und setzt Impulse. Das Siegel wird getragen von einem breiten Bündnis aus Politik, Schulen, Hochschulen, Wirtschaft und Gesellschaft. In diesem Schuljahr haben sich 40 Schulen aus Schwaben beworben, 29 erhielten in Lindau das Siegel. Für die Wirtschaftsschule Pöttmes nahm das Siegel Schulleiter Gerhard Kestner mit den Lehrkräften Walter Luksch, Christiane Köckeis, Jeanette Schmaus und Barbara Wengert entgegen.

Die dreistufige Wirtschaftsschule werde zum Vorteil der Schüler in Kooperation zwischen den Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land und der Mittelschule Pöttmes geführt, hieß es in der Laudatio. Lehrkräfte der Berufsschule unterrichten in der Wirtschaftsschule die fachlichen Fächer. Dadurch können sie die Anforderungen und Herausforderungen der Ausbildungsbetriebe im Landkreis in die Berufsorientierung einbringen, so die Laudatio. Das Netzwerk zwischen Berufsschule, Berufsberatung und Wirtschaft führe in vielen Fällen zu einem idealen Zusammenpassen von Schülern und Ausbildungsbetrieben. Die Schulleitung habe das Thema Berufsorientierung zur Chefsache gemacht und verfolge es mit allen Beteiligten nachhaltig und zielstrebig, heißt es weiter. Besonders erwähnenswert seien das freiwillige einwöchige Praktikum in der 9. Klasse und die vorbildliche, harmonische Einbindung der unterschiedlichen Kollegien zweier Schularten in den Berufswahlprozess.

Das Siegel wird für drei Jahre verliehen, dann folgt eine Rezertifizierung. (AN)

