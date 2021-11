Alkohol am Steuer: Mann in Sielenbach fährt mit 0,8 Promille

Ein Mann ist in Sielenbach betrunken mit seinem Auto unterwegs. Die Polizei erwischt ihn bei einer Verkehrskontrolle. Er muss eine Geldbuße zahlen.

Bei einer Verkehrskontrolle in Sielenbach ist ein 32-jähriger Autofahrer mit 0,8 Promille erwischt worden. Der Mann war am Montag gegen 23 Uhr in der Maria-Birnbaum-Straße unterwegs. Wie die Polizei berichtet, haben ihn dort Polizisten angehalten und Alkoholgeruch bei ihm festgestellt.

Kontrolle in Sielenbach: Diese Strafen erwarten 32-Jährigen

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Den 32-Jährigen erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot, 500 Euro Geldbuße sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister. (kneit)