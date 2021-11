Sielenbach

vor 17 Min.

Iglbach aufgestaut: Der Biber ärgert Sielenbacher Landwirte

Plus Der Biber hat den Iglbach in Schafhausen an fünf Stellen aufgestaut. Jetzt brechen teilweise Landwirte mit ihren Traktoren ein. So reagiert die Gemeinde.

Von Gerlinde Drexler

Ein massives Problem mit dem Biber hat die Gemeinde Sielenbach. Vor allem Landwirte klagen über den fleißigen Nager. Das betrifft den Bereich des Iglbaches im Ortsteil Schafhausen. Am Mittwoch beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Problematik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen