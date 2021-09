Kleiner Besuch der Sielenbacher in Burgund statt großer Austausch mit Franzosen

Delegation aus Sielenbach trifft eine Gruppe aus der Partnergemeinde St. Fraimbault auf halber Strecke. Sie verabschieden ihre ehemaligen Bürgermeister.

Die Corona-Pandemie betrifft auch die vielen Städte- und Gemeindepartnerschaften. In Sielenbach etwa mussten fast alle Aktivitäten, wie die Dorfmeisterschaft im Boulespiel, abgesagt werden, die zuletzt 2019 stattfand. Auch die Begegnungen mit den Freunden aus St. Fraimbault-de-Prières konnten nicht stattfinden. 2020 war bereits alles geplant für den Besuch von knapp 50 französischen Gästen, doch dann kamen die Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr. Lange Zeit hatten die beiden Gemeinden gehofft, das Treffen heuer nachholen zu können, entschieden aber letztlich, es noch um ein Jahr zu verschieben.

Sielenbacher Chronik berichtet ausführlich über die Partnerschaft

Dies war, wie es vom Komitee heißt, umso bedauerlicher, als sich in beiden Gemeinden in den vergangenen zwei Jahren viele Neuigkeiten ergeben hatten, die man gerne im persönlichen Gespräch ausgetauscht hätte. So erschien in Sielenbach 2020 ein 620 Seiten dickes Buch über die Geschichte des Ortes, das auch ein ausführliches Kapitel über die Entwicklung der Partnerschaft seit ihren Anfängen in den 1980er-Jahren enthält. 2017 war das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft groß gefeiert worden. Gerne hätten es die Sielenbacher persönlich überreicht, doch stattdessen musste es per Post nach Frankreich geschickt werden.

Die neuen Bürgermeister Thierry Moutel (links) und Heinz Geiling (rechts) mit ihren Amtsvorgängern Hubert Moll und Martin Echter (Mitte). Foto: Helmut Friedl

Noch wichtiger waren die politischen Veränderungen in beiden Gemeinden, denn seit den Kommunalwahlen 2020 sind mit Heinz Geiling und Thierry Moutel neue Bürgermeister im Amt. Ebenso wie ihre Vorgänger Martin Echter und Hubert Moll sind sie seit vielen Jahren aktive Unterstützer der Partnerschaft. Zwei kleine Delegationen aus beiden Gemeinden trafen sich jetzt in der Stadt Beaune im Burgund, die etwa auf halber Strecke liegt. Aus Sielenbach nahmen unter anderem der alte und neue Bürgermeister, der Komiteevorstand und die maßgeblichen Initiatoren bei der Gründung der Partnerschaft vor über 30 Jahren teil.

Sielenbacher beschenken ehemaligen französischen Bürgermeister

Bei einem Abendessen dankte Komiteevorsitzender Michael Ritter Moll für sein unermüdliches Engagement zur Stärkung der freundschaftlichen Beziehungen. Als Geschenk erhielt er ein aufwendig gestaltetes, dreibändiges Album zur Geschichte der Partnerschaft, erarbeitet vom Sielenbacher Vereinschronisten Helmut Friedl. Im Gepäck hatten beide Delegationen konkrete Pläne für die nächste Begegnung, die 2022 stattfinden soll. Die Ideen sollen bei der Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitees im November vorgestellt werden. (AZ)

