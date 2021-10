Sielenbach

23.10.2021

Nach 111 Jahren: Junge Sielenbacher gründen Radfahrverein neu

Plus Acht junge Sielenbacher lassen den alten Radfahrverein "Frisch Auf Concordia" wieder aufleben. Es geht ihnen dabei nicht um Rennen und Pokale.

Von Gerlinde Drexler

Weder Rennen, noch Titel oder Pokale stehen beim Radfahrverein Frisch auf Concordia (FAC) in Sielenbach im Mittelpunkt. Es geht vielmehr vor allem um das gesellige Beisammensein in Verbindung mit sportlicher Aktivität. Entsprechend gemütlich ist vor etwa einem Jahr auch die Gründungsversammlung rund um ein Lagerfeuer verlaufen. Sie fand genau 110 Jahre, nachdem der Concordia-Verein schon einmal gegründet worden war, statt. Dessen Geschichte, die längst in Vergessenheit geraten war, inspirierte die Sielenbacher zu ihrem Vereinsnamen. Kürzlich ist ein 111 Jahre altes Abzeichen des Radfahrervereins wieder aufgetaucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen