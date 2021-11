Sielenbach

vor 17 Min.

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in Sielenbach

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei in Sielenbach gestoppt.

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in Sielenbach stoppt die Polizei einen 38-Jährigen. Der Mann sitzt mit 0,5 Promille Alkohol im Blut am Steuer.

