Sielenbach

vor 20 Min.

Schon wieder im Gemeinderat: So kompliziert kann ein Garagenbau sein

Eine geplante Garage in Tödtenried beschäftigte den Sielenbacher Gemeinderat erneut.

Plus Sielenbacher Rat befasst sich erneut mit einer Garage, die an der Heilbachstraße in Tödtenried entstehen soll. Andere Bauanträge sind unkomplizierter.

Von Gerlinde Drexler

Vor allem mit Bauthemen befasste sich der Gemeinderat Sielenbach in seiner Sitzung am Mittwoch. Die meisten Anträge winkte er durch. Im Fall einer Garage in Tödtenried stellte das Gremium den Bauantrag zurück, um zuvor Details zu überprüfen.

