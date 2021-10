Sielenbach stimmt zu: Für Solarparks wird ein Umspannwerk gebaut

Plus Der Strom aus den Freiflächen-Photovoltaikanlagen bei Sielenbach und Altomünster soll ortsnah ins Netz fließen. Der Sielenbacher Gemeinderat hat keine Einwände.

Nördlich der Kreisstraße AIC29 und westlich von Wollomoos (Markt Altomünster im Kreis Dachau) soll ein Umspannwerk mit 20 Kilovolt (kV) gebaut werden. Dem Bauvorhaben stimmte der Gemeinderat Sielenbach in seiner Sitzung am Mittwochabend zu.