Sielenbach

16.07.2021

Sielenbach will Geh- und Radweg nach Laimering angehen

Die Gemeinde Sielenbach will den Geh- und Radweg nach Laimering, der am Ortsausgang endet, angehen - zur Not allein.

Plus Der Sielenbacher Gemeinderat will den Bau angehen - zur Not auch allein. Der Antrag an den Landkreis ist gemeinsam mit Dasing schon gestellt und bald Thema.

Von Gerlinde Drexler

Geht es nach den Sielenbachern, dann steht dem Bau eines Geh- und Radweges von Sielenbach nach Laimering (Gemeinde Dasing) nichts im Wege. Die Grundstückskäufe für einen Teil des Weges sind abgeschlossen und der Gemeinderat kann sich notfalls auch vorstellen, das Vorhaben ohne die Gemeinde Dasing umzusetzen. Das war der Tenor in der Sitzung am Dienstag, wo das Gremium für einen gemeinsamen Radweg stimmte.

