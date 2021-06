Sielenbach

vor 17 Min.

Sielenbach will Schautafeln aus Holz ersetzen

Die hölzernen Schautafeln in der Gemeinde Sielenbach werden abgebaut und durch Schaukästen aus Aluminium ersetzt. Die Option, dass Veranstalter dort weiter ihre Plakate aufhängen können, hielt sich der Gemeinderat offen.

Von Gerlinde Drexler

Die alten Schautafeln aus Holz will die Gemeinde Sielenbach durch Aluminiumkästen ersetzen. Sie sollen dann vor allem für amtliche Ankündigungen genutzt werden. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch.

