Sielenbach-Tödtenried

vor 16 Min.

Unfall in Tödtenried: Autofahrer übersieht Gegenverkehr

Ein Autofahrer will im Sielenbacher Ortsteil Tödtenried in eine Straße einbiegen. Dabei übersieht er eine 39-Jährige in einem Auto und verursacht einen Unfall.

Themen folgen