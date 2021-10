Woche der Kirchenmusik: Zufriedenes Publikum, zufriedene Akteure

Plus Die Woche der Kirchenmusik in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum endet mit einem gelungenen Konzert. Der Chorleiter plant schon für nächstes Jahr.

Eine zufriedene Bilanz zogen die Verantwortlichen zur Woche der Kirchenmusik in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum. Sehr gut besucht waren die beiden Klassikkonzerte. Auch das Gospelkonzert und die konzertanten Gottesdienste erfüllten die Erwartungen. Dafür galt der Organisatorin Sibylle Brunner der Dank aller Akteure.