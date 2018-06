vor 40 Min.

Sielenbacher Sportheim hat neue Wirtin

Annemarie Schober übernimmt die Gaststätte des TSV. Entsprechende Erfahrung bringt sie schon mit

Von Alice Lauria

Sielenbach Für das Sielenbacher Sportheim ist eine neue Wirtin gefunden. Nachdem sich zum Ende vergangenen Jahres die bisherige Wirtsfamilie Weinmüller aus beruflichen Gründen in Richtung Jakarta, Indonesien, orientiert hatte, führte der TSV das Sportheim seither in Eigenregie. Hauptsächlich waren Vorsitzender Horst Pappenberger und Holger Blaufuß im Einsatz.

Diese Situation war ursprünglich nur vorübergehend gedacht. Mangels passendem Pächter aber dauerte sie länger. Beim Verein atmet man nun auf: Ab 1. August steht eine neue Betreiberin in den Startlöchern. Annemarie Schober, 48, aus Sielenbach freut sich bereits auf die neue Herausforderung. Der TSV war bereits vor einiger Zeit an sie herangetreten. Eine naheliegende Wahl, da Schober bereits unter den vorherigen Pächtern gekocht und ausgeholfen hatte.

Aus beruflichen und privaten Gründen konnte sich Annemarie Schober aber erst jetzt für die Übernahme des Sportheims entscheiden. Schober ist gelernte Arzthelferin, hat aber über mehrere Jahre hinweg Gastronomie-Erfahrungen in Wiedenzhausen (Odelzhausen) beim „Huberwirt“ der Metzgerei Braun gesammelt. Ihr ist besonders wichtig, dass die fleißigen Sportler „etwas Gutes zu essen und zu trinken kriegen, und sich wohlfühlen“, sagt die neue Wirtin. Ihre Speisekarte will sie gut bürgerlich und regional typisch halten, mit Gerichten für den kleinen und großen Hunger. Zusätzlich wire es an Spiel-Sonntagen mindestens ein besonderes warmes Tagesgericht zusätzlich geben. Annemarie Schober plant möglichst viele frische Produkte in ihren Gerichten zu verwenden, und will den Großteil der Speisen selbst zubereiten.

Bei größeren Veranstaltungen wird sie auch ihre Familie tatkräftig unterstützen. Ihre drei Kinder Veronika, 20, Jonas, 18, und Johanna, 16, haben zum Teil auch schon in der Vergangenheit bei den vorherigen Betreibern ausgeholfen. Johanna spielt außerdem aktiv in der Sielenbacher Damenmannschaft.

Im geräumigen Sportheim können zukünftig wieder Familienfeiern und Reservierungen bis zu 100 Personen stattfinden. Auf die Zusammenarbeit mit dem TSV Sielenbach und der Brauerei Kühbach ist die neue Wirtin schon gespannt. Erst in den vergangenen Monaten konnten in der Küche einige Modernisierungen durchgeführt werden.

Themen Folgen