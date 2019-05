00:32 Uhr

Silbernes Ehrenkreuz für Ziegler, Goldenes für Wassermann

Nicht nur der scheidende Kommandant Michael Sieber erfuhr bei der Freiwilligen Feuerwehr zum Abschied eine ganze Reihe Auszeichnungen (siehe nebenstehenden Bericht). Zum Ehrenmitglied der Feuerwehr wurde auch der scheidende Vorsitzende Hannes Ziegler ernannt. 1973 der Feuerwehr beigetreten, war er bis zum Erreichen der Altersgrenze 2014 aktives Mitglied und war bei 1542 Einsätzen dabei, sagte Sieber in seiner Laudatio. Bis 2013 war er Kassenprüfer, dann zwei Jahre lang stellvertretender Vorsitzender, bevor er Vorsitzender wurde. Sieber nannte ihn einen vorbildlichen Kameraden, Freund und Berater. Eine Auszeichnung überreichte für den Kreisfeuerwehrverband Kreisbrandrat Christian Happach: das silbernes Ehrenkreuz.

30 Jahre lang war Hans Wassermann Kassenwart der Feuerwehr und hat in dieser Zeit, wie Michael Sieber anmerkte, zwei Kommandanten, sechs Vorsitzende und drei Bürgermeister „verschlissen“. Das stehe für Kontinuität und Verbundenheit. Wassermann sei nicht nur Kassenwart, sondern auch ruhender Pol in stürmischer Zeit und für ihn ein unverzichtbarer Berater gewesen. Er überreichte Wassermann eine Dankurkunde. Vom Kreisfeuerwehrverband erhielt Wassermann das Ehrenkreuz in Gold.

Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurde Marion Anderl ausgezeichnet.

Dienst Für 40 Jahre im aktiven Dienst wurde Andreas Fischer geehrt.

Zum Feuerwehrmann wurden Carlos Diosa-Steiner, Elias Koppold, Luca Mares, Leon Mayr und Maximilian Miesl befördert, zum Hauptfeuerwehrmann Michael Hamann. Löschmeister sind nun Thomas Steidle und Philipp Zucht, Oberlöschmeister Steffen Schmidmeir und Brandmeister Werner Mayer.

Für die Betreuung des Florianstüberl über sechs Jahre von Februar 2013 bis Februar 2019 wurde Thomas Steidle ausgezeichnet.

Bei der Versammlung wurden einige neue Aktive verpflichtet. Sie kommen aus der Jugendfeuerwehr, sind bei der Tagesmannschaft in Doppelmitgliedschaft, weil ihr Arbeitgeber sie für den Feuerwehrdienst freistellt, oder haben sich neu angeschlossen: Isabell Collin, Cornelius Hackenberg, Mathias Stolz und Andreas Buße. Den Bundesfreiwilligendienst absolvieren bei der Feuerwehr Josef Brunner und Thomas Kohl. Von der Tagesmannschaft schließt sich Robert Strack, freigestellt vom Autohaus Penthaler an. (bac)

