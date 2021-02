vor 35 Min.

Sind in Aichach-Friedberg bald Impfungen beim Hausarzt möglich?

In dieser Woche erhält der Landkreis Aichach-Friedberg etwas mehr Impfdosen als in der vergangenen.

Von Nicole Simüller

Für Menschen, die nicht mobil sind und deshalb nicht selbst in ein Impfzentrum kommen können, dürfte es im Landkreis Aichach-Friedberg schon bald eine andere Option geben. Das teilte Landrat Klaus Metzger mit. Metzger sagte: "Es konkretisiert sich, dass Impfungen über Hausärzte bald möglich sein könnten." Wolfgang Müller, Sprecher des Landratsamtes Aichach-Friedberg, ergänzte, dass die Impfung immobiler Patienten dann über die Hausärzte laufen solle.

Impfungen in Seniorenheimen in Aichach-Friedberg so gut wie abgeschlossen

Die Impfungen in den Senioren- und Pflegeheimen im Wittelsbacher Land sind Metzger zufolge so gut wie abgeschlossen. "Das hat sehr gut geklappt", so der Landrat.

Unterdessen baut der Landkreis seine Impfkapazitäten aus. Außer dem Impfzentrum in Dasing soll in der Kissinger Paartalhalle eine zweite Impfstelle eingerichtet werden. In der vergangenen Woche stimmte der Gemeinderat den Plänen des Landkreises zu. Sebastian Koch, organisatorischer Leiter der Impfzentren im Landkreis, sagte am Mittwoch: "Die Aufbauarbeiten beginnen diese Woche, um theoretisch nächste Woche startklar zu sein." Ob der Betrieb tatsächlich nächste Woche starten kann, hängt laut Landratsamt jedoch auch davon ab, wann die Paartalhalle vom Gesundheitsministerium in die bayernweite Impfsoftware eingegliedert sei.

Zweite Impfstelle in Kissing: Registrierung nicht bei der Gemeinde

Wer in welchem der beiden Impfzentren seine Spritze erhält, entscheidet die Impfregistrierungssoftware des Freistaats. Sie weist die Menschen abhängig von der Postleitzahl des Wohnorts automatisch dem jeweiligen Impfzentrum zu. Der Einzelne hat darauf keinen Einfluss. Kissing zugeordnet werden die Bewohner von Friedberg, Eurasburg, Kissing, Ried, Mering, Merching, Schmiechen und Steindorf – jeweils mit Orts- beziehungsweise Stadtteilen.

Auch für die zweite Impfstelle in Kissing läuft die Registrierung vorzugsweise im Internet unter www.impfzentren.bayern oder telefonisch beim Betreiber Vitolus unter 089/244188110 (Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr). Die Gemeinde vergibt keine Impftermine. Schmunzelnd erzählte Koch, dass dort die Telefone nicht mehr still stünden, weil viele Menschen versuchten, auf diese Weise einen Impftermin zu vereinbaren.

Landkreis Aichach-Friedberg erhält diese Woche rund 2500 Impfdosen

In dieser Woche rechnet der Landkreis mit rund 2500 Impfdosen - rund 1500 von Biontech/Pfizer und 1000 von AstraZeneca. In der vergangenen Woche waren es rund 2100 Impfdosen gewesen. Auch weiterhin können sich bereits Personen der zweiten und dritten Priorität für eine Impfung registrieren. Denn der Impfstoff von AstraZeneca ist nur für unter 65-Jährige zugelassen. Doch nicht alle stehen ihm unvoreingenommen gegenüber. Berichte über eine geringere Wirksamkeit im Vergleich zu anderen Impfstoffen lassen so manchen offenbar zweifeln.

Koch zufolge gab es vereinzelt Menschen, die einen Impftermin hatten, sich aber aufgrund des Impfstoffs von AstraZeneca gegen eine Impfung entschieden. Die meisten hätten sie sich jedoch verabreichen lassen. In manchen Fällen habe das vorherige Aufklärungsgespräch allerdings etwas länger gedauert, so Koch.

Wann welche Geburtsjahrgänge geimpft werden, ist Koch zufolge nicht bekannt. "Dazu müssten wir wissen, wie viele Personen registriert sind und wie viel Impfstoff es gibt." Bei den Impfstoff-Lieferungen gebe es nach wie vor keinen längerfristigen Plan. Koch: "Wir leben von Woche zu Woche."

