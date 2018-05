09.05.2018

Singrunde ehrt die Gottesmutter

Viel Applaus für die Sänger beim Mariensingen in Todtenweis

Zu Ehren der Gottesmutter Maria nahm die Singrunde Todtenweis eine alte Tradition, das Mariensingen, wieder auf. Ursula Haggenmüller sprach die besondere Verehrung der Mutter Maria gerade im Monat Mai an. Der gemischte Chor begann mit dem Wallfahrerlied „O freudenreiche Stunde“. Die Zuhörer stimmten mit dem Lied „Im Maien hebt die Schöpfung an“ in das Marienlob mit ein. Weitere Weisen reihten sich wie Perlen aneinander. „Keine Frau wurde so oft besungen, gemalt, geschnitzt und in Stein gehauen, viele Kirchen und Kapellen sind ihr geweiht“, so Ursula Haggenmüller. Der Frauenchor sang darauf und ihm folgte der gemischte Chor mit einer Volksweise. Einen wohlklingenden Tupfer bot wiederum der Frauenchor mit der Weise „Kommt alle, kommt zu loben“ von Jutta Kerber. Haggenmüller lud mit ihren Beiträgen aus der Bibel immer wieder zum Nachdenken ein, erinnerte an den Weg Mariens zu Elisabeth, über ihren Jubel und Lobpreis, den Weg nach Bethlehem, die Flucht nach Ägypten, die Hochzeit zu Kana, die Kreuzigung ihres Sohnes, das leere Grab. Der Chor folgte darauf mit einigen Liedern. Besinnlich und schön verabschiedete sich der Frauenchor mit einem Abendlied. Bei „Gott ist ganz leise“ aus dem Gotteslob durften auch die Zuhörer mit einstimmen und das in Harmonie abgestimmte Mariensingen beenden. Zum Abschluss gab es viel Applaus für die Sänger. (hg)