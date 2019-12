23.12.2019

Singrunde stimmt ein

Aichacher Liederchor tritt mit Flötengruppe Divertimento in der Spitalkirche auf

Mit vielen bekannten Weihnachtsliedern und besinnlichen Texten stimmte der Liederchor Aichach am Samstag auf die kommenden Weihnachtstage ein. Unterstützt wurde er einmal mehr von der Flötengruppe „Divertimento“ aus Aichach. Höhepunkt des Konzertes in der voll besetzten Spitalkirche am Stadtplatz war das Lied „Halleluja“ von Leonard Cohen. Zu hören gab es unter anderem so klassische Weihnachtslieder wie „Alle Jahre wieder“, „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ oder „Fröhliche Weihnacht überall“. Viele würden die Lieder noch aus ihrer Kindheit kennen, war sich Vereinsvorsitzende Christine Baier sicher. Der Chor unter Leitung von Josef Putz hatte auch noch ein irisches und ein russisches Volkslied einstudiert.

Besinnliche Texte zwischen den Beiträgen regten zum Nachdenken an oder vermittelten adventliche Stimmung. Wie zum Beispiel das Gedicht „Weihnachtswunsch“, mit dem die rund 30 Sänger des gemischten Chores den Zuhörern zur Weihnachtszeit „viel Kerzenlicht und Heiterkeit“ wünschten.

Festliche Klänge gab es von der Flötengruppe „Divertimento“, ebenfalls unter Leitung von Josef Putz. Die Gruppe war schon öfter gemeinsam mit dem Liederchor aufgetreten, der dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feierte. Applaus gab es für die Zuhörer für das von allen gemeinsam gesungene „O du fröhliche“ zum Abschluss des rund einstündigen Konzertes. Es ist eines der bekanntesten deutschsprachigen Weihnachtslieder. (drx)

Themen folgen