17.06.2020

Sinkende Holzpreise belasten Heilig-Geist-Spital

Plus Das Coronavirus prägt das Jahr auch in der Aichacher Senioreneinrichtung Heilig-Geist-Spital. Das zeigt der Wirtschaftsplan, der im Stiftungsausschuss Thema ist.

Von Claudia Bammer

Das Jahr 2020 ist auch für das Heilig-Geist-Spital in Aichach vom Coronavirus geprägt. Das wurde deutlich, als Heimleiter Hans Eberle im Stiftungsausschuss des Aichacher Stadtrats am Montagabend den Wirtschaftsplan für das Seniorenheim vorstellte.

Wegen der Pandemie galt zeitweise ein Aufnahmestopp für Seniorenheime. Von den 78 Plätzen waren deshalb neun vorübergehend frei. „Wir sind jetzt dabei, diese wieder zu belegen“, sagt Eberle. Vier Neuaufnahmen gab es im Spital, seitdem der Aufnahmestopp aufgehoben ist. Für den Ausfall bei den Heimentgelten durch den Aufnahmestopp sollen die Einrichtungen vom Staat einen Ausgleich bekommen, ebenso für die Mehrkosten für Schutzkleidung (2000 statt bisher 500 Euro) und Desinfektionsmittel (8000 statt bisher 5000 Euro).

Einnahmen aus dem Forst sind für Spital unverzichtbar

Der Heimbetrieb finanziert sich zum Großteil aus den Heimentgelten der Bewohner, aber auch aus den Erträgen des Spitalforstes (rund 134000 Euro), aus Vermietungen (rund 47.000 Euro) und finanzieller Unterstützung durch die Stadt (rund 33.000 Euro). Für ein ausgeglichenes Jahresergebnis seien die Einnahmen aus dem rund 290 Hektar großen Spitalforsts unverzichtbar, betonte Eberle. Die Lage am Holzmarkt sei aber weiterhin angespannt. Dazu trugen im vergangenen Jahr der Borkenkäfer und Windwurf im In- und Ausland bei. Der Spitalforst selbst blieb von beidem weitgehend verschont, beantwortete Eberle eine Frage.

Einbruchhemmende Maßnahmen sollen an einem Gebäude, das der Spitalstiftung gehört, vorgenommen werden. Die Alarmanlage in der Spitalkirche soll auf den technischen Stand gebracht werden. Dort stehe auch eine größere Innen- und Außenrenovierung an, die zumindest geplant werden sollte, so Eberle.

Eine Stelle mehr für das Spital

Der Erfolgsplan umfasst insgesamt Einnahmen und Ausgaben von rund 3,7 Millionen Euro. Größter Ausgabefaktor sind naturgemäß die Personalkosten, die um knapp 40.000 Euro steigen. Mit rund 2,7 Millionen Euro machen sie etwa 72 Prozent der Gesamtausgaben aus. Durch das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, das 2019 in Kraft trat, hat das Spital eine zusätzliche Fachkraft bekommen. Diese wird komplett über die Pflegeversicherung finanziert. Der Stellenplan weist gut 40 Vollzeitstellen im Bereich Pflege und Betreuung auf und weitere rund 19 Vollzeitstellen in allen anderen Bereichen. Im Pflegebereich gibt es vier Ausbildungsstellen, in der Küche eine. Neu ist laut Eberle eine Zahlung an den Ausgleichsfond für die Pflegeausbildung. In diesen Topf zahlen alle Einrichtungen ein. Diejenigen, die ausbilden, bekommen daraus einen Ausgleich.

Größere Instandhaltungsarbeiten sind geplant

Das Jahr 2020 wird laut Eberle auch von größeren Instandhaltungsarbeiten geprägt. Im Innenhof soll die Außenfassade renoviert werden, im Innenbereich sind verschiedene Malerarbeiten. Es sollen Wandschutzprofile angebracht und die Umkleidemöglichkeiten erweitert werden. Im technischen Bereich sind 34000 Euro eingeplant, unter anderem für die Erneuerung der Notlichtanlage und größere Wartungsarbeiten an den Aufzügen.

Der Vermögensplan umfasst rund 77000 Euro und sieht nur verschiedene kleinere Beschaffungen vor, zum Beispiel einen Personenlifter, eine Aufstehhilfe, einen Ruhesessel und zwei Pflegebetten. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

