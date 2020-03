vor 40 Min.

Sketche und Musik zum 100-Jährigen

Der Liederkranz Gundelsdorf feiert runden Geburtstag mit einem bunten Abend und vielen Einlagen

Der Liederkranz Gundelsdorf (Markt Pöttmes) hat am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen mit einem bunten Abend gefeiert. Vorsitzende Juliane Leischner freute sich über die vielen Gäste. Darunter war neben Bürgermeister Franz Schindele und Pfarrer Thomas Rein auch Viktoria Berthold, die Fahnenbraut bei der Fahnenweihe im Jahr 1956.

Nach einem kurzen Diarückblick über die vergangenen 100 Jahre übergab Leischner an den Alleinunterhalter und Gstanzlsänger Stephan Rabuser, der gekonnt durch den kurzweiligen Abend führte. Die Vorsitzende hob vor allem hervor, dass nur durch „viele Ichs ein so tolles Wir“ entstehen konnte, das sich auch in dem Programm widerspiegelte.

Gundelsdorfer Akteure hatten mit Sketchen und Musikeinlagen zum Jubiläum des Liederkranzes ein buntes Programm zusammengestellt. Die Sketche wurden von den aktiven Theaterspielern zum Besten gegeben. Darunter sorgten neben dem „Königlich-bayerischen Amtsgericht“ mit Fabian Mair, Mathias Bernet und Tobias Knauer sowie „Urlaubspläne“ von Bettina Knauer und Andreas Harlander auch die „Ratschweiber“ alias Juliane Leischner und Christine Harlander für viele Lacher.

Die musikalischen Einlagen gestalteten Marcel Brieschenk am Keyboard sowie Andrea Assenbrunner und Erna Ansbacher an der „Steirischen Geige“. Ein Höhepunkt war die musikalische Darbietung von Simone Höger, Katharina Höger, Johanna Schmid und Theresa Schmid. Sie begeisterten das Publikum mit Gitarre, Harfe und Gesang so sehr, dass sogar Bürgermeister Franz Schindele auf der Bühne mitsang.

Nach diesem rundum gelungenen Abend freuten sich schon alle wieder auf die im November geplanten Theateraufführungen des Liederkranzes Gundelsdorf. (AN)

