Skiclub sucht noch einen Kassenwart

Pöttmeser Verein hat fast 600 Mitglieder. Bald ist Skimarkt

Der Skiclub Pöttmes sucht noch nach einem Kassenwart. Nachdem Vanessa Zips bereits angekündigt hatte, sich nicht wieder für das Amt zur Verfügung zu stellen, hinterlässt sie nun eine Lücke. Andere Posten im Vorstand konnten hingegen bei der Generalversammlung neu besetzt werden. Auch für den Kassenwart fand sich schließlich doch noch eine vorübergehende Lösung.

Zunächst gab Vorsitzender Bruno Hieber einen Überblick über die vergangene Saison. 597 Mitglieder hat der Verein derzeit. Einige von ihnen wurden jetzt für zehn, 25 und 40 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Außerdem verwies Bruno Hieber auf den Skimarkt am Sonntag, 24. November, von 9 bis 12 Uhr in der Aula der Pöttmeser Schule. Wer Sportartikel verkaufen will, soll sie am Samstag, 23. Oktober, von 14 bis 16 Uhr abgeben. Danach hörten die anwesenden Vereinsmitglieder im Nebenzimmer des Jägerwirts in Handzell Berichte über die Vereinsarbeit des vergangenen Jahres. Fahrtenleiter Bernd Schlaegel gab einen Überblick über die Fahrten und Ziele im bevorstehenden Winter. Das Jahresprogramm ist im Einzelnen im Programmheft des Vereins nachzulesen, wie es hieß. Der Sportwart alpin, Marcel Hieber, ließ in seinem Bericht die Kurse der Saison in Zahlen Revue passieren.

Anschließend trug die Erste Kassenwartin Vanessa Zips ihren Kassenbericht vor. Ruth Gramlich und Christoph Appel, die die Kasse geprüft hatten, bestätigten ihr vorbildliche Arbeit. Bruno Hieber informierte die Anwesenden über das Problem, vor dem viele Vereine stehen: Es sei sehr schwer, neue Mitarbeiter für die Arbeit des Kassenwartes zu finden.

Alle vom Vorstand angesprochenen Vereinsmitglieder hätten abgelehnt. Auch in der Generalversammlung fand sich niemand für das Amt. Nach langem Ringen um eine Neubesetzung beschloss der Verein eine Interimslösung: Schriftführer Paul Hohler und Bruno Hieber teilen sich die Arbeit des Ersten Kassenwartes.

Es konnten auch zwei Personen für die Arbeit im Vorstand gewonnen werden: Carolin Glas übernimmt das Amt des Zweiten Sportwarts alpin mit Schwerpunkt Snowboard. Ramona Glas stellt sich für den Posten des Zweiten Schriftführers zur Verfügung. Nach den Neuwahlen überreichte der Erste Vorsitzende Vanessa Zips einem Gutschein als Dank für die geleistete Arbeit der vergangenen drei Jahre als Kassenwartin. (hiec. Foto: dpa-tmn)

