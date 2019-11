21.11.2019

Skimarkt in Pöttmes

Anlieferung ist am Samstag möglich

Der Skiclub Pöttmes bereitet sich auf die Saison vor. Dazu gehört ein Skimarkt, bei dem gebrauchte Artikel rund um diesen Wintersport verkauft werden. Termin ist am Sonntag, 24. November. Der Skimarkt findet von 9 bis 12 Uhr in der Aula der Pöttmeser Schule statt. Interessierte, die Sportartikel verkaufen wollen, sollen diese am Samstag, 23. November, von 14 bis 16 Uhr abgeben. (AN)