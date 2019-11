vor 17 Min.

So ähnlich soll das neue AWO-Heim in Aichach aussehen

Das Seniorenheim der AWO in Göggingen ist Vorbild für das geplante Haus in Aichach.

Plus Wie sieht das neue AWO-Seniorenheim in Aichach aus, das am alten Standort entstehen soll? Eine Delegation besichtigte nun ein baugleiches Gebäude in Augsburg.

Bei der Aichacher Arbeiterwohlfahrt (AWO) wächst die Spannung, wie wohl das neue Seniorenheim aussehen wird. Jüngst fuhr der Ortsverein mit Vorsitzender Kristina Kolb-Djoka, zahlreichen Interessierten und Bürgermeister Klaus Habermann nach Augsburg. Im Stadtteil Göggingen steht ein bauähnliches AWO-Heim.

