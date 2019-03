vor 19 Min.

So arbeitet einer von Europas besten Raumausstattern

Florian Harlander arbeitet beim Raumausstatter Felbermeier in Pöttmes. Der Schorner ist drittbester Junghandwerker seines Berufs in ganz Europa.

Florian Harlander hat bei einem Wettbewerb in Bern als drittbester Raumausstatter Europas abgeschnitten. So hat der 21-Jährige seine Lehrjahre verbracht.

Von Vicky Jeanty

Sonntags und bei festlichen Anlässen spielt er Orgel in der Schorner Kirche und hilft regelmäßig in anderen Pfarreien in der Region aus. Er ist aktives Mitglied des örtlichen Schützenvereins, der Schorner, und seit Neuestem auch der Pöttmeser Feuerwehr. Wenn er Urlaub hat, fährt er am liebsten mit dem Mähdrescher. Unter der Woche nimmt er das Fahrrad, um zu seinem Arbeitsplatz in Pöttmes zu kommen. Er kennt sich aus in der Holz- und Metallverarbeitung, aber vor allem ist er ein ausgezeichneter Raumausstatter. Florian Harlander hat Anfang Februar am europäischen Berufwettbewerb für Raumausstatter im schweizerischen Bern teilgenommen. Von acht Kandidaten schaffte er es jetzt aufs Treppchen und wurde Dritter.

Die berufliche Inspiration erlebte er als 15-jähriger Schrobenhausener Realschüler während eines einwöchigen Schulpraktikums im Raumausstatter-Betrieb der Familie Marion und Josef Felbermeier in Pöttmes. Das war’s. „Jeden Tag komplett etwas anderes machen, das hat mir gefallen“, sagt er rückblickend. Der Lehrling absolvierte die drei Jahre Berufsschule in Mainburg in Niederbayern mit Bravour. Mitte 2016 schloss er die Gesellenprüfung als Bester im Regierungsbezirk Schwaben ab. Seitdem ist und war Florian Harlander berufsmäßig auf der Zielgeraden. Im gleichen Herbst ging er aus dem bayernweit ausgerichteten Landesentscheid erneut als Bester hervor. Nur einen Monat später trat er in Bremen an. Diesmal ging es darum, den besten Raumausstatter deutschlandweit zu ermitteln. Der Sieger hieß: Florian Harlander. Er hatte in anderthalb Tagen die Jury überzeugt, dass er Spitzenklasse ist im Teppichverlegen, Wändetapezieren, Wandbespannen, Gardinennähen und Montieren von Vorhangschienen. Ein Plissee musste fachgerecht ins Fenster angebracht werden, ein Hocker wurde gepolstert. Das waren die Aufgaben, die die Kandidaten aus zehn Bundesländern in der vorgegebenen Zeit erledigen mussten.

Florian Harlander aus Schorn ist drittbester Raumausstatter in Europa. Hocker und Kissen waren Prüfungsaufgaben. Der junge Mann hat im Pöttmeser Familienbetrieb von Marion und Josef Felbermeier gelernt und gehört nach wie vor zum Team. Foto: Vicky Jeanty

Schorner Raumausstatter zeigt international sein Können

Jedem Kandidaten stand eine eigene Kabine zur Verfügung, die er räumlich auszustatten hatte. „Geht scho, ich war gut fertig in der Zeit“, sagt Harlander auf die Frage, wie man die zum Teil kniffligen Arbeiten in der relativ kurzen Zeitspanne bewältigen kann. Denn bewertet werden nicht nur handwerkliches Können und fachgerechte Ausführung. Ins Gewicht fällt auch die farbliche Kombination der unterschiedlichen Materialien, die mit den Accessoires harmonieren sollen.

Die vorläufig letzte Herausforderung bei einem Berufswettbewerb war seine Teilnahme am europäischen Wettkampf, der alle zwei Jahre stattfindet und jetzt im Februar in der Messehalle der Heimtex-Suisse, einer Fachmessse für Raumausstatter, in Bern in der Schweiz ausgerichtet wurde. Jeweils zwei Kandidaten und Kandidatinnen aus der Schweiz, Österreich, Italien und Deutschland mussten innerhalb von 13 Stunden fünf Aufgabenbereiche „abarbeiten“, die zeitlich genau gestaffelt waren. Das Ganze vollzog sich unter den Augen der Messebesucher, die von einem Laufsteg aus zuschauen konnten. „Ich war so konzentriert, dass ich den Publikumsverkehr kaum registriert habe“, sagt Harlander. Die beiden Erstplatzierten kamen aus Österreich, der dritte Platz ging an Harlander. „Die Arbeit der Kollegin aus Österreich war super. Aber ein Laie hätte die Unterschiede in der Ausstattung der Kojen der anderen Teilnehmer nicht bemerkt. Das sagten auch die Juroren“, meint er. Dafür wurde Harlander als der schnellste Teilnehmer eigens hervorgehoben.

Einer von Europas besten Raumausstattern: Das hat Florian Harlander vor

Die Preisgelder bei sämtlichen Wettbewerben bleiben bescheiden. Zusätzlich zu 300 Euro und einem Pokal gab es in der Schweiz den typischen Berner „Biber“, einen mit Marzipan gefüllten Kuchen. „Ich bekam auch schon mal einen Schal, eine Strickmütze, Lebkuchen und einen Maßkrug“, erzählt Harlander und schmunzelt. Dafür hatte sich seine Mutter zur Preisverleihung anlässlich seiner Auszeichnung im deutschlandweiten Wettbewerb etwas Besonderes einfallen lassen. „Sie hatte einen Kuchen mit den Utensilien eines Raumausstatters gebacken“, meint Marion Felbermeier, die mit ihrem Ehemann Josef damals ebenfalls bei der Siegerehrung in Münster anwesend war. Die Felbermeiers sind natürlich stolz auf „ihren“ Florian, der mittlerweile zur Familie gehört. Stolz auch darauf, dass aus ihrem relativ kleinen Familienbetrieb ein derart kompetenter Geselle hervorgegangen ist. Josef Felbermeier junior leitet den Betrieb seit 30 Jahren, der sich aus der Sattlerei seines Vaters entwickelt hat. Seine Frau Marion arbeitet im Geschäft und im Büro. In der Werkstatt ist eine Schneiderin beschäftigt. „Der Florian kann alles“, bestätigt der Chef. Es werde zunehmend schwierig, Auszubildende für diesen Beruf zu finden, die auch bereit seien, die Laufbahn weiter zu verfolgen, meint er. „Immerhin hat einer unserer früheren Azubis seinen Meister gemacht und hat sich im Allgäu selbstständig gemacht“, sagt Marion Felbermeier.

Ob Harlander eines Tages auch seinen Meister macht, steht für ihn momentan nicht zur Debatte. Nach dem Trubel der vergangenen Wochen möchte er sich auf die handwerkliche Arbeit vor Ort konzentrieren. Einen Trumpf hat er noch: Bis zu seinem 25. Lebensjahr kann er aufgrund seiner Leistungen ein Weiterbildungsstipendium in Anspruch nehmen. Damit könnte er zumindest einen Teil seiner Ausbildung zum Meister finanzieren.

