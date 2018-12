vor 51 Min.

So besinnlich ist Weihnachten in Mundart

Familie Reitberger präsentiert „Und unser Heiland is worn“ in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum. Das Publikum darf auch mitsingen. Warum Erzähler Michael Reitberger gerne mal wieder richtig eingeschneit werden würde

Von Alice Lauria

Vor wenigen Tagen waren sie noch zu Gast bei „Wir in Bayern“ im Bayerischen Rundfunk, und schon spielen sie wieder ihre mittlerweile traditionelle und weithin bekannte Weihnachtsgeschichte in Maria Birnbaum in Sielenbach. Die Geschwister Reitberger und die Gspusi-Musi begeistern am Sonntag in der voll besetzten Wallfahrtskirche zum wiederholten Male mit ihrem Weihnachtskonzert „Und unser Heiland is worn“.

Durch den Nachmittag führt mit großväterlicher Erzählstimme Michael Reitberger. Über die Jahre hat er die mundartlich vorgetragene Weihnachtsgeschichte mit eigenen Worten und Gedanken ergänzt.

Das Programm entführt den Zuhörer auf vielseitige Weise in die Weihnachtstage vergangener Zeiten. Nicht nur die gesungenen Lieder, welche teils aus eigener Feder der sechs Talente stammen und teils zur bayerischen Tradition gehören.

Zu den bekannteren zählen das gesungene „Nachtn Spat“ sowie das eindrucksvoll von vier Bläsern in Maria Birnbaums einzigartiger Akustik vorgetragene „Maria durch ein Dornwald ging“.

Die Geschwister Reitberger, das sind Christine Hammer (Gesang, Trompete), Michaela Lederer (Klarinette, Gitarre, Gesang) und Bernhard Reitberger (Trompete, Kontrabass, Ziach, Gesang). Seit 27 Jahren singen und musizieren die drei Geschwister miteinander und vor Publikum weit über die Grenzen ihres Heimatortes Diepolzhofen hinaus.

Seit 2006 werden die drei von ihren damaligen „Gspusis“ und heutigen Ehepartnern, Bernhard Lederer (Akkordeon, Gesang), Thomas Hammer (Tuba, Gesang) und Regina Reitberger (Harfe, ES-Horn, Gesang) dabei tatkräftig unterstützt. Gemeinsam sind sie nun die sechsköpfige Gspusi-Musi – eine Großfamilie voller musikalischer Talente. Es gelingt ihnen meisterlich, die Weihnachtsgeschichte greifbar zu machen. Ob beim selbst komponierten Stück „Mein lieber Josef du“, einem Lied wie ein Dialog, in welchem Maria Josef von ihrer Schwangerschaft berichtet, abwechselnd von Frauen-Drei-Gesang und Männer-Drei-Gesang besungen. Oder wenn Christine und Thomas Hammer wie das heilige Paar gekleidet auf der Herbergssuche bei „Wer klopfet an“ eine Absage nach der anderen erhalten.

Vater beziehungsweise mittlerweile sechsfacher Großvater und Erzähler Michael Reitberger regt mit seinen Worten durchaus auch zum Nachdenken an. Laut ihm würde es uns mal wieder guttun, eingeschneit zu werden, wie es früher häufiger passierte, „um mal wieder richtig zur Ruhe zu kommen“.

Nachdem zum Ende des Konzertes alle gemeinsam mit dem Publikum ein ergreifendes „Stille Nacht, Heilige Nacht“ anstimmten, wünschte er allen, ein wenig Frieden aus der Musik mit nach Hause zu nehmen.

Themen Folgen