So ergeht's einem „Ü60-er“ am Tag der Jugend beim Brauereifest in Kühbach

Plus Am Freitagabend gehört das Brauereifest in Kühbach ganz den jungen Leuten. Ein über 60-Jähriger fällt dort hoffnungslos auf. Das liegt aber nicht nur an seinem Alter.

Von Josef Mörtl

An diesem Abend wage ich ein Experiment. Es Freitag, Tag Nummer zwei des Kühbacher Brauereifestes. An diesem Abend gehören das Gelände und die Bierzelte der Jugend. Es ist kurz nach 19 Uhr. Der Marktplatz gleicht einem einzigen Park and Ride-Platz. Eltern und Großeltern lassen ihre Schützlinge aus dem Auto steigen. Von dort sind es nur noch wenige Meter zum Festgelände.

Alle Burschen und Madl sind fesch gekleidet in Dirndl und Lederhose. Das Smartphone darf natürlich nicht fehlen. Mit Jeans und Lederjacke falle ich sofort auf. Ich reihe mich ein in die Kolonne zum Brauereigelände. Dabei werde ich von links und rechts begutachtet. Die 16- bis 20-jährigen Partygäste gucken: erstens wegen meiner Kleidung und zweitens wegen meines Alters. Mit über 60 Jahren hat man an diesem Abend nichts verloren auf dem Brauereigelände. Und trotzdem wage ich dieses Experiment. Viele Burschen und Mädel versammeln sich vor dem Festzelt in Kühbach Vor der ersten Absperrung bildet sich eine lange Schlange von etwa 30 Metern. Es wird telefoniert, jeder wartet geduldig auf den Einlass. Der Sicherheitsmann erkennt mich noch von Vortag und winkt mich durch. Hinter der Absperrung heißt es jedoch, erst einmal Orientierung finden. Rechts von mir das Weizenzelt vom Burschenverein, da gibt es kein Durchkommen. Also die andere Richtung, zum Hauptzelt. Das ist erstaunlicherweise gar nicht voll. Die meisten der Dirndl und Burschen haben sich mit Weizen eingedeckt und genießen die laue Abendsonne vor dem Zelt. Hier muss man sich durch die Massen kämpfen. Da scheint wirklich jeder jeden zu kennen. Einer der jungen Burschen, gekleidet in Lederhose und blau-weiß-kariertem Hemd mit einem Glas Weißbier in der Hand, nimmt mich am Hals und will wissen, ob ich auch Fußball spiele. Da ist er leider 40 Jahre zu spät dran. Drinnen im Zelt steigt allmählich die Stimmung. Mittlerweile steht alles auf den Bänken. Die Partyband Chikeria versteht es gekonnt, mit Partyliedern vom Anton aus Tirol oder dem Fliegerlied die Stimmung dauerhaft anzuheizen. Mit meiner Kamera um den Hals wirke ich im Festzelt ohnehin wie ein Exot. Immer wieder werde ich umringt von einer grölenden Schar und gefragt, ob ich von der Zeitung bin. Zu diesem Zeitpunkt schunkelt und singt jeder. Altersgenossen der Kategorie Ü60 gibt es im Festzelt in Kühbach nicht - oder doch? Allmählich komme ich mir ein wenig verloren vor und schaue mich nach Altersgenossen um. Vergebens. Halt, dort an der Theke erspähe ich einen aus meiner Altersklasse. Er ist an diesem Abend als Ordner eingeteilt. Auf meine Frage, wie er den Lärm denn aushalte, sagt er nur, er werde sich Ohrenstöpsel organisieren müssen. Nun marschiere zum Weizenzelt. Nicht ungehindert. Es gibt Stöße von links und rechts und von hinten ein paar Spritzer Weißbier. Irgendwann bin ich trotzdem drinnen – und etwas planlos. Laute Musik und ein dichtes Gedränge – ich mache lieber kehrt und trete nach fast zwei Stunden den Heimweg an. Richtung Ausgang bin ich wohl zu diesem Zeitpunkt der einzige. In die andere Richtung strömen so gegen 21 Uhr weiterhin nur junge Leute in Lederhose und Dirndl Richtung Festgelände. Noch immer werde ich ob meiner Kleidung und meines Alters von links und rechts begutachtet – auch eine Lebenserfahrung. Auf dem Marktplatz herrscht weiterhin reger Verkehr, nonstop werden junge Leute, fesch gekleidet, zum Kultabend des Brauereifestes gebracht. Ich freue mich auf die Ruhe daheim. Lesen Sie dazu den Artikel Handfeste Auseinandersetzungen beim Brauereifest Kühbach und besuchen Sie unsere Bildergalerie 38 Bilder So eine Stimmung herrschte beim Kühbacher Brauereifest Bild: Josef Mörtl

