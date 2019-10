05:00 Uhr

So findet eine Pöttmeser Familie ein neues Zuhause

Plus 88 Wohnungsbesichtigungen und 87 Absagen. Eine Fernsehsendung erzählt, was die Triebenbachers durchmachen, bevor sie eine Bleibe in Aichach finden.

Von Philipp Schulte

Über dem Bett von Max hängt ein großer Teddy. Das Kuscheltier lässt ein bisschen den Kopf hängen. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn der Bär weiter so über der Matratze thronen und auf seinen Besitzer warten will. Doch Max, neun Jahre alt, sitzt an diesem Nachmittag nebenan auf dem Sofa und daddelt am Handy. Währenddessen erzählt seine Mutter, wie sie und ihr Mann ein Jahr lang eine Wohnung suchten.

Aichach: Immer wieder weinen die Triebenbachers vor der Kamera Die Familie Triebenbacher hat von ihrem Schicksal in der RTL II-Sendung „Kein Zimmer, Küche, Bad“ erzählt. Am Dienstagabend liefen Aufnahmen im Fernsehen: wie Vater Michael, Mutter Nicole und die Kinder Max, Chantal sowie Angelina Wohnungen besichtigen und immer wieder weinen. Seit Juli leben die Fünf nun in Aichach auf 86 Quadratmeter. Zuvor wohnten sie in Pöttmes, ehe der Vermieter der Familie kündigte. Familie Triebenbacher hat bei der RTL 2-Sendung "Kein Zimmer, Küche, Bad" mitgemacht und ein Jahr lang eine Wohnung gesucht. Video: Philipp Schulte Die Triebenbachers drohten obdachlos zu werden: Auf 130 Annoncen meldeten sie sich, besichtigten 88 Wohnungen, fuhren über 4000 Kilometer. „Es war der Horror“, sagt Nicole Triebenbacher. Sie habe schlaflose Nächte gehabt. „Wir hätten eher eine Wohnung mit zehn Schweinen bekommen als mit drei Kindern“, sagt sie. Das Ehepaar, das sich vor 19 Jahren im Internet kennengelernt hat, kam sich blöd und abgestellt vor. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. RTL II-Sendung: Michael und Nicole gehen keinem Job nach Hinzu kommt, dass Michael Triebenbacher, 45, arbeitsunfähig ist. Er hatte einen Arbeitsunfall und wurde zigmal operiert. Nicole Triebenbacher, 40, geht ebenfalls keiner Arbeit nach. Sie pflegt ihre Eltern und muss nun 20 Minuten länger fahren, um zu ihren Eltern in die Nähe von Schrobenhausen zu kommen. Tochter Angelina hat von Aichach aus einen deutlich längeren Arbeitsweg in einer Pöttmeser Metzgerei. Immerhin Chantal und Max kommen schnell in die Schule in Aichach. Die Triebenbachers wollen nun in Aichach erst einmal so richtig ankommen. Immerhin: Trotz 1030 Euro Warmmiete kommen sie ganz gut über die Runden.

