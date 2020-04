vor 32 Min.

So funktioniert das digitale Parkleitsystem in Aichach

Das digitale Parkleitsystem der Stadt Aichach zeigt an, wie viele Parkplätze noch frei sind, auch in der Tiefgarage am Alten Friedhof. So funktioniert es.

In Corona-Zeiten gibt es immer genug freie Parkplätze in Aichach. In der Tiefgarage am Alten Friedhof erst recht. Doch das wird sich auch wieder ändern. Dann wird das neue digitale Parkleitsystem besonders gebraucht werden, das die Stadt inzwischen hat installieren lassen. Schon im November hatte der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats einen entsprechenden Auftrag für rund 25000 Euro vergeben.

Anzeigetafel in Aichach: So viele Parkplätze sind noch frei

Dazu gehören LED-Leuchten über jedem Stellplatz, die schon seit einigen Wochen signalisieren, ob ein Parkplatz frei (grün), besetzt (rot) oder reserviert (blau) ist. Seit wenigen Tagen ist nun auch von außen erkennbar, ob in der Tiefgarage noch Parkplätze frei sind. Dafür sorgt diese Anzeigetafel, die signalisiert, wie viele Stellplätze noch für Autofahrer zur Verfügung stehen.

