So gehen die Corona-Impfungen im Landkreis Aichach-Friedberg voran

Plus Das Tempo der Impfungen im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt überschaubar. Warum bald strengere Corona-Regeln kommen könnten und wie die Lage am Krankenhaus ist.

Die Corona-Impfungen im Landkreis Aichach-Friedberg gehen – wie in ganz Deutschland – weiter schleppend voran. Dies geht aus Zahlen hervor, die das Landratsamt am Montag veröffentlicht hat. Demzufolge haben bis zum vergangenen Sonntag insgesamt rund 18.360 Menschen im Landkreis ihre erste Impfung bekommen, rund 8000 ihre zweite. In der vergangenen Woche fanden rund 2420 Erst- und 940 Zweitimpfungen statt. Von den rund 9000 Landkreisbewohnern, die über 80 Jahre alt sind, haben 6300 ihre erste und davon 4140 ihre zweite Impfung erhalten.

Corona-Impfungen im Landkreis Aichach-Friedberg gehen schleppend voran

Mit Stand von Sonntag haben damit 13,6 Prozent der Menschen im Landkreis über die beiden Impfzentren in Dasing und Kissing ihre erste Corona-Impfung erhalten. Die Quote der Zweitimpfungen liegt im Wittelsbacher Land bei 5,9 Prozent. Nicht eingerechnet sind hierbei die Corona-Impfungen, die in Hausarztpraxen durchgeführt wurden. Die Anzahl ist dem Landratsamt nach eigener Auskunft nicht bekannt.

Inzidenz im Wittelsbacher Land über 100: Kommen bald schärfere Regeln?

Unterdessen könnten die Corona-Regeln im Landkreis bald wieder verschärft werden. Wie das RKI am Montag mitteilte, lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert am Montag mit 107,7 zwar leicht niedriger als am Vortag (110,7), damit jedoch am zweiten Tag hintereinander über der 100er-Schwelle. Bleibt das auch am Dienstag so, greift erneut die "Corona-Notbremse". Dies wäre gleichbedeutend mit einer deutlichen Verschärfung der Corona-Regeln ab Donnerstag, 0 Uhr. Treffen wären dann nur noch mit einer Person eines weiteren Haushalts erlaubt, Kultureinrichtungen müssten schließen, außerdem träte eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr in Kraft.

Pandemie: Anstieg der Corona-Zahlen kommt nicht überraschend

In den vergangenen sieben Tagen sind im Landkreis 142 Personen positiv getestet worden – davon 24 in Aichach, 32 in Friedberg, 19 in Kissing und 15 in Mering. Dass die Corona-Zahlen mit einigen Tagen Abstand zu den Osterfeiertagen wieder nach oben gehen, kommt nicht überraschend. Bereits in der vergangenen Woche hatte Dr. Kirsten Höper, Leiterin des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg, gegenüber unserer Redaktion erklärt, sie rechne mit einem solchen Anstieg. Auch bayern- und deutschlandweit werden immer mehr Corona-Fälle registriert: Im Freistaat liegt die Inzidenz aktuell bei 153, für Deutschland meldet das RKI 136 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Im Wittelsbacher Land waren zuletzt mehrere Corona-Fälle in Asylunterkünften bekannt geworden. Wie das Landratsamt nun mitteilt, fielen in Aichach und Kissing alle Ergebnisse der Reihentests vom vergangenen Freitag negativ aus. Ein weiteres positives Ergebnis ergab dagegen ein Reihentest in einer Asylunterkunft in Affing.

14 positiv getestete Patienten am Krankenhaus Aichach

Am Aichacher Krankenhaus, wo sich die Situation zuletzt dramatisch zugespitzt hatte, ist die Zahl der Corona-Patienten leicht gestiegen. Mussten dort am Sonntag 13 positiv Getestete stationär behandelt werden, waren es am Montagmorgen 14. Sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Hinzu kommt ein weiterer Verdachtsfall im Aichacher Krankenhaus.

