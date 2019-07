vor 22 Min.

So geht es in einem männlichen Haushalt zu

Junge Dorfbühne Laimering feiert mit acht heiteren Sketchen eine gelungene Premiere

Die Junge Dorfbühne Laimering ist erfolgreich in die Spielsaison 2019 gestartet. Am vergangenen Sonntag wurde in dem Dasinger Ortsteil in der Halle von Josef Treffler die Premiere vor vollem Haus gefeiert.

In acht erheiternden Sketchen mit Situationen aus dem Alltag trafen die jungen Schauspieler wieder voll den Geschmack des bunt gemischten Publikums. Höhepunkt war die Komödie „Männerpension“, in der das ausufernde Treiben in einem rein männlichen Haushalt treffend beschrieben wurde.

Wer die jungen Darsteller noch live sehen will, hat dazu noch insgesamt drei Mal Gelegenheit: am morgigen Mittwoch, 31. Juli, um 19 Uhr, am kommenden Freitag, 2. August, um 19 Uhr und schließlich beim Finale am Sonntag, 4. August, um 14 Uhr. (AN)

