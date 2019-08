So geht es weiter auf Pöttmes’ größter Baustelle

Plus In Pöttmes wird derzeit die Schrobenhausener Straße ausgebaut. Am 9. September beginnt der zweite Bauabschnitt. Was bis dahin noch gemacht wird.

Seit Mitte Juli ist die Schrobenhausener Straße, die Ortsdurchfahrt von Pöttmes, eine Großbaustelle. Die Staatsstraße wird ab der Einmündung der Unterfeldstraße knapp einen Kilometer weit in östlicher Richtung ausgebaut. Federführend ist dabei das Staatliche Bauamt Augsburg. Gleichzeitig erneuert die Gemeinde die Gehwege und verbreitert sie zum Teil.

Die Arbeiten im ersten, dem östlichen Bauabschnitt, neigen sich allmählich dem Ende zu. Sie verliefen, wie das Staatliche Bauamt am Freitag mitteilte, wie geplant. Zuletzt waren die Arbeiter damit beschäftigt, die Fahrbahn im östlichen Bauabschnitt wieder herzustellen. Die Arbeiten an den Bordsteinen sowie an den Entwässerungseinrichtungen sind hier weitestgehend abgeschlossen.

Diese Woche wurden im östlichen Teil die unteren Asphaltschichten eingebaut

In dieser Woche wurden im östlichen Bauabschnitt die unteren Asphaltschichten der Fahrbahn eingebaut. Bis Ende kommender Woche sollen hier auch die Bankette und Randbereiche fertiggestellt werden. Der Dünnschichtasphalt mit lärmmindernden Eigenschaften wird, wie, wie mehrfach berichtet, zu einem späteren Zeitpunkt aufgebracht. Damit er tatsächlich lärmmindernd ist, muss er in einem Zug eingebaut werden. Dazu wird an einem Sonntag im Herbst die Straße komplett gesperrt. Der Termin steht noch nicht fest.

Die Arbeiten im Bereich der Gehwege im östlichen Bauabschnitt dauern noch an. Ab Montag, 19. August, wird der nördliche Gehweg auch im westlichen Bauabschnitt bis zur Zufahrt Edeka zurückgebaut. Die Leitungsarbeiten in den im Bau befindlichen Gehwegbereichen können laut Staatlichem Bauamt bis voraussichtlich 6. September abgeschlossen werden.

Baufirma macht zwei Wochen Urlaub - dann beginnt der zweite Bauabschnitt

Drei Tage später, also am Montag, 9. September, beginnen die Bauarbeiten im westlichen Bauabschnitt. In den beiden vorherigen Wochen macht die Baufirma Betriebsferien, wie das Staatliche Bauamt auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte. Ab 9. September werden im zweiten Bauabschnitt die Fahrbahn, die Bordsteine, die Entwässerungseinrichtungen sowie die Gehwege erneuert. In dieser Bauphase können die Busse den Busbahnhof nicht mehr anfahren. Deshalb wird eine Ersatzhaltestelle auf dem Volksfestplatz eingerichtet.

Nur noch über den Volksfestplatz wird dann auch der Edeka-Markt erreichbar sein. Der Lidl-Supermarkt bleibt erreichbar. Zwischen seinen beiden Einfahrten verläuft die Grenze der beiden Bauabschnitte. War der Markt bislang nur aus westlicher Richtung anfahrbar, während im Osten gebaut wurde, wird das im zweiten Bauabschnitt andersherum sein.

Staatliches Bauamt bittet um Rücksichtnahme und Geduld

Die großräumige Umleitung für den überörtlichen Verkehr erfolgt auch im zweiten Bauabschnitt weiterhin in beiden Richtungen über Klingsmoos und Ehekirchen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). Weil viele Auto- und Lastwagenfahrer sich – zum Teil geleitet von ihren Navis – kürzere Wege durchs Wohngebiet suchten, ist dort der Ärger bei manchen Anwohnern groß. Sie klagen über Lärm und teils hohe Geschwindigkeiten des Verkehrs. Bei Kontrollen erwischte die Polizei zahlreiche Autofahrer, die zu flott unterwegs waren. Das Staatliche Bauamt bat deshalb am Freitag erneut alle Verkehrsteilnehmer um Rücksichtnahme und alle Betroffenen um Geduld und Verständnis für die dringend erforderlichen Arbeiten.

Sie dauern voraussichtlich bis November. Die Gesamtkosten für Straßenbau und Gehwege belaufen sich laut Staatlichem Bauamt auf circa eine Million Euro. Der Neubau der Gehwege kostet ohne Grunderwerb voraussichtlich 290000 Euro.