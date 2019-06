vor 19 Min.

So geht’s weiter beim Volksfest

Heute feiern Senioren und Kinder günstiger

Das Pöttmeser Volksfest geht in die zweite Halbzeit: Am heutigen Samstag, 22. Juni, geht es ab 13 Uhr mit dem Senioren- und Kindernachmittag mit ermäßigten Preisen weiter. Zeichenausgabe ist von 13 bis 15 Uhr. Ab 14 Uhr sorgt die Blaskapelle Pöttmes für Unterhaltung, außerdem spielt eine Abordnung der Jugendkapelle, der Kindergruppe des Pöttmeser Trachtenvereins und die Jagdhornbläser. Um 19 Uhr beginnt der Abend mit der Partyband S.O.S.

Am Sonntag, 23. Juni, gibt es am letzten Tag der Veranstaltung von 11.30 bis 14 Uhr Mittagstisch mit musikalischer Unterhaltung. Der Sägewettbewerb mit Viererteams fängt um 17.30 Uhr an: Anmeldung bis kurz vor dem Start. Dann spielen die Bayerische Big Band, die Musikkapelle Pukas. Außerdem treten die Kühnhauser Goaßlschnoizer an diesem Abend auf. (vj)

Fotos vom Volksfest in Pöttmes finden Sie bei uns im Internet: Bildergalerie unter aichacher-nachrichten.de/aichach

