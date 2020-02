24.02.2020

So helfen Musikfans Menschen in Not

Eine Spende von 4000 Euro aus dem Aichacher Neujahrskonzert für die Kartei der Not überreichten (von links) Birgit Cischek (Sparkasse Aichach-Schrobenhausen), Adelheid Dürrer und Günter Schulzke sowie Bürgermeister Klaus Habermann und Infobüro-Leiterin Martina Baur an Claudia Bammer (Zweite von links), stellvertretende Redaktionsleiterin der Aichacher Nachrichten.

Große Gala der Tenöre im Pfarrzentrum bringt wieder 4000 Euro für Kartei der Not ein

Italienisch leicht war der Jahresauftakt mit dem Aichacher Neujahrskonzert. Bei der großen Gala der Tenöre erlebten die rund 370 Besucher im Aichacher Pfarrzentrum eine musikalische Reise durch Italien. Das Neujahrskonzert bot nicht nur den Besuchern einen schwungvollen Start ins neue Jahr, sondern dient auch dem guten Zweck. Der Reinerlös von 4000 Euro geht an die Kartei der Not. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt damit unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region.

Bürgermeister Klaus Habermann fasste bei der Spendenübergabe im Rathaus den Abend kurz zusammen: „Volles Haus, tolle Stimmung.“ Das Aichacher Neujahrskonzert sei eine herausragende Veranstaltung zum Jahresauftakt. Sie hat bereits zum 16. Mal stattgefunden. Und jedes Jahr sei es anders, betonte der Bürgermeister.

Organisator Günter Schulzke, der bei der Veranstaltung von Adelheid Dürrer unterstützt wird, hat auch diesmal namhafte Solisten nach Aichach geholt, für die die Musikfreunde sonst oft weite Wege zurücklegen müssen. Zu hören waren die Tenöre Eugene Amesmann, Andreas Sauerzapf und Wolfgang Schwaninger. Dazu spielte das Salonorchester unter Leitung von Andreas Lübke. Professionell und charmant führte Stefanie C. Braun durch den Abend. Italienisches Flair verbreiteten außerdem die Venezianer Ludwigsburg. Für Habermann eine „Win-win-Situation“. Er betonte, „die, die da waren, haben es genossen.“ Auch den Künstlern habe es sichtlich gefallen. Bei der Kartei der Not wissen er, Schulzke und Birgit Cischek das Geld gut aufgehoben, wie sie betonten. Insgesamt kamen bei den Aichacher Neujahrskonzerten nun schon 56000 Euro für die Kartei der Not zusammen. Die Stiftung hilft mit dem Geld unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Dafür, dass die Preise moderat bleiben, sorgte auch diesmal die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen mit ihrer Unterstützung.

Habermann äußerte einen Wunsch: „Ich hoffe, dass wir noch viele solche Konzerte veranstalten können.“ Wie beliebt das Neujahrskonzert bei seinem treuen Publikum ist, verdeutlichte Infobüro-Leiterin Martina Baur: Wenn der Vorverkauf Anfang November beginnt, bildet sich stets eine lange Schlange vor dem Rathaus. Heidi Dürrer versprach: „Nach dem Konzert ist vor dem Konzert.“ Der Termin für das nächste Aichacher Neujahrskonzert steht bereits fest: Es wird am Sonntag, 3. Januar 2021, stattfinden. Was dann geboten wird, das bleibt noch offen. (bac)

