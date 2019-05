So kämpft BMX-Fahrer Jonas Lindermair um seine Olympia-Teilnahme

Plus Der 22-Jährige misst sich in Montpellier mit den besten BMX-Fahrern weltweit. Wie er sich vorbereitet hat und wie seine Olympia-Chancen stehen.

Der Aichacher Jonas Lindermair gehört zu den besten BMX-Fahrern Deutschlands. Das hat der 22-Jährige bei den den nationalen Titelkämpfen in Oldenburg mit Platz fünf bewiesen. Die Leistung ist umso höher einzuordnen, da ihn während des Wettkampfs Muskelproblemen plagten: „Plötzlich hat es stark gezogen im Oberschenkel. Es war vielleicht eine Zerrung, aber es ging auch so.“

Durch diese Platzierung sowie dem zehnten Platz beim anschließenden internationalen Wettbewerb qualifizierte sich der Paarstädter für die „ganz großen“ Veranstaltungen, bei denen die besten Fahrer der Welt gegeneinander antreten. Der nächste sogenannte „World Cup“ findet vom 31. Mai bis 2. Juni im französischen Montpellier statt. Bis zu 500000 Zuschauer werden bei den verschiedenen Wettkämpfen erwartet – mittendrin Jonas Lindermair. „Ich freue mich riesig. Es ist etwas ganz Besonderes, sich mit den Top-Fahrern zu messen“, so Lindermair, der erstmals bei einem derartigen Wettbewerb teilnimmt. Einige Konkurrenten kennt der gelernte Koch nur aus Videos. „Man ist schon etwas nervös, aber die Vorfreude überwiegt. Das ist einer der wichtigsten Wettbewerbe des Jahres.“

BMX-Freestyler Jonas Lindermair gehört zu den besten Fahrern Deutschlands. Hier zeigt der Aichacher sein Können. Video: Sebastian Richly

Jonas Lindermair: Warum Olympia 2020 schwierig wird

Den weiten Weg an die französische Mittelmeerküste macht der 22-Jährige aber nicht, um sich Autogramme abzuholen: „Ich will schon zeigen, was ich kann. Ich bin zwar in der Außenseiterrolle, aber vielleicht ist ja zumindest das Halbfinale drin.“ Die Favoriten kommen aus den USA, Kanada und Australien. Lindermair will „ganz locker bleiben“, obwohl vom Wettbewerb in Montpellier viel abhängt – auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, bei denen in Lindermairs Disziplin BMX-Freestyle Park, wie sie genannt wird, erstmals olympische Medaillen vergeben werden. „Es gibt deutlich weniger Startplätze, als zunächst angenommen. Dadurch schwinden die Chancen der deutschen Fahrer und auch meine.“ Nur rund neun Startplätze sind noch frei, die werden die weltbesten Fahrer in den kommenden Wochen und Monaten bei den großen Wettkämpfen unter sich ausmachen. „Ich werde trotzdem mein Bestes geben und alles dafür tun, möglichst weit vorne zu landen“, sagt Lindermair, der sich vor allem für Olympia 2024 einiges ausrechnet. „Stand jetzt sollen dann deutlich mehr Fahrer starten dürfen. Auch Deutschland wird Plätze bekommen. Wenn ich dann meinen Platz in der nationalen Wertung halten kann, stehen die Chancen ganz gut, dabei zu sein.“

Der Aichacher Jonas Lindermair ist einer der besten deutschen BMX-Freestyler. Er hofft bei den olympischen Spielen 2020 in Tokyo dabei zu sein. Bild: Sebastian Richly

BMX: Das fehlt dem Aichacher noch zur Weltspitze

Selbst wenn es in diesem Jahr nicht für eine Topplatzierung bei den World Cups und die Olympiaqualifikation reichen sollte, wird das den jungen Aichacher nicht aus der Bahn werfen. „Selbst wenn ich früh ausscheide, bringt es unheimlich viel an Erfahrung und ich kann mir bei den Besten einiges abschauen. Außerdem will ich mich im Hinblick auf 2024 schon in Position bringen.“ Dabei ist Lindermair fast täglich mit dem BMX unterwegs. Meist ist er in einer Scheune in Hörzhausen unterwegs, in der sich der 22-Jährige einen Parkour aufgebaut hat. Für den Contest in Montpellier hat er sich ganz speziell vorbereitet: „Es gibt viel mehr Hindernisse und Möglichkeiten bei den großen Wettkämpfen. Neben spektakulären Sprüngen gilt es auch, möglichst viele Hindernisse mit einzubauen und verschiedene Tricks zu zeigen.“ So geht er schon vorab seinen Lauf mehrmals im Kopf durch. Das hat auch Einfluss auf sein Training. „Man braucht mehr Geschwindigkeit und muss mehr Anlauf nehmen. Das macht das Ganze anstrengender und ich muss mehr in Sachen Kondition machen.“ Trotz des Parkours hat Lindermair einen Nachteil. „Ich kann die spektakulären Sprünge gar nicht trainieren, weil ich nicht den Platz habe. Dafür müsste ich nach Eindhoven fahren. Das ist der größte Unterschied zu den Topfahrern.“ Dennoch bleibt der Paarstädter optimistisch: „Man muss Spaß haben, anders geht es nicht.“

Bevor es nach Montpellier geht, ist Lindermair bei einem Wettkampf in Straßburg. Danach geht es nach einem kurzen Stopp in der Heimat weiter nach Kroatien. Bis zum Herbst ist der Aichacher ziemlich viel unterwegs. Eventuell ist der 22-Jährige auch bei einem der großen Wettbewerbe in Asien dabei. „Das ist geplant, wenn es urlaubs- und geldtechnisch hinhaut.“

