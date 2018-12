So kämpft sich Familie Sturm mit todkranker Lina durch den Alltag

Plus Hinter Familie Sturm liegen schwierige Jahre. Ihre schwerstbehinderte Tochter Lina musste einige Tiefschläge verkraften. Wie es der Vierjährigen heute geht.

Leni sitzt neben ihrer Mama am Esstisch in der Wohnküche. Hingebungsvoll malt die Vierjährige die Blumen in ihrem Malbuch mit bunten Farben aus. Ihre Zwillingsschwester Lina scheint aufmerksam zuzuschauen. Doch der Schein trügt. Lina kann nicht sehen, nicht hören, nicht sprechen, nicht gehen, geschweige denn malen. Sie ist schwerstbehindert.

Vor zwei Jahren haben Regina und Walter Sturm aus dem Affinger Ortsteil Anwalting schon einmal mit den Aichacher Nachrichten über ihr Schicksal gesprochen. Darüber, wie sehr sich ihr Sohn Luca über die beiden Schwesterchen gefreut hat, die am 11. November 2014 auf die Welt kamen. Wie überglücklich sie waren. Wie sie nach drei, vier Monaten bemerkten, dass sich Lina langsamer entwickelt. Wie sie epileptische Anfälle bekam. Und wie nach Wochen mit vielen Untersuchungen in der Schwabinger Kinderklinik feststand: Linas Gehirn wächst nicht. Sie ist auf dem Stand eines Neugeborenen und sie wird es bleiben.

Briefe berühren die Familie Sturm

Die Eltern pflegen sie zu Hause – mit Unterstützung des Brückenteams des Bunten Kreises aus Augsburg (siehe Infokasten), des Familienpflegewerks des Frauenbunds und eines Pflegedienstes. Viele Leser hat es beeindruckt, wie die Sturms mit dieser schwierigen Situation umgehen. Die Familie bekam zahlreiche Briefe. Regina und Walter Sturm hat das sehr berührt. Eine Frau klingelte an der Tür und drückte der Mutter Geld in die Hand. Sie solle dafür etwas für Lina kaufen, sagte sie. Eine Fotografin aus Adelzhausen bot der Familie ein kostenloses Fotoshooting an. Sie gehört dem Verein „Tapfere Knirpse“ an, in dem sich Fotografen aus ganz Deutschland zusammengeschlossen haben, um Familien mit schwerstkranken Kindern mit ihren Arbeiten eine Freude zu machen und bleibende Erinnerungen zu schenken. Die Fotos hängen im Wohnzimmer. Regina Sturm freut sich jeden Tag über die schönen Aufnahmen.

Eine Leserin machte die Sturms auf den Verein „Flying Hope“ aufmerksam: Piloten fliegen schwerkranke Kinder kostenlos zu Kuraufenthalten oder medizinischen Behandlungen. Mit Hilfe des Vereins reiste die Mutter mit den Kindern im Juni 2017 ins Kinderhospiz Wilhelmshaven. Knapp anderthalb Stunden dauerte der Flug im „Privatjet“ von Mühlhausen an die Nordsee. Papa Walter fuhr mit dem Gepäck im Auto hinterher.

Ebenfalls im vergangenen Jahr verbrachte die Familie im Herbst fünf Tage im Kinderhospiz in Bad Grönenbach im Allgäu. „Von der Betreuung her eine Eins mit Stern“, erzählen die Eltern. Heuer entschieden sie sich aber gegen einen Hospizaufenthalt. Luca und Leni sollten „einmal normal Spaß haben“. Esging in ein Kinderhotel ins österreichische Dachsteingebirge. Wobei Reisen nie ein leichtes Unterfangen sind. „Anderthalb Koffer brauchen wir allein für Lina“, erzählt die 40-jährige Mutter. Einmal waren sie ein paar Tage ohne Lina weg, als diese im Krankenhaus und gut aufgehoben war. Familie und Freunde waren in Schichten bei ihr und hielten die Eltern auf dem Laufenden. Danach aber stand für die Sturms fest: „Das machen wir nicht mehr. Alle oder keiner.“ Als es im heißen Sommer schwierig war, mit Luca und Leni baden zu gehen, stellte Papa Walter innerhalb von zwei Tagen einen Pool auf. „Man braucht gar nicht so viel im Leben“, sagt der 50-Jährige.

Immer wieder gibt es Tiefschläge. Zweimal war Lina im Sommer 2017 im Kinderpalliativzentrum Großhadern („eine supertolle Einrichtung“), weil es ihr sehr schlecht ging. „Aber unsere Lina ist einfach eine Kämpferin“, sagt die Mutter. Im Frühjahr 2018 hatte Lina eine schwere Lungenentzündung. Kaum war sie daheim, wurde bei ihr ein sehr komplizierter Oberschenkelbruch festgestellt, verursacht vermutlich durch einen Krampfanfall. Sechs Wochen lang musste sie einen externen Fixateur, einen Metallbügel, befestigt mit sechs langen Nägeln, im Bein tragen. Als dieser herausoperiert war, wurde ein Bruch im Unterschenkel festgestellt – drei Wochen Gips. Regina Sturm kümmert sich auch im Krankenhaus um Linas Medikamente. Zu kompliziert ist das mittlerweile. „Die Nächte sind etwas besser“, sagt die Mutter. In ruhigen Nächten müssen die Eltern etwa fünfmal pro Nacht aufstehen. Sie haben das schon bis zu 30-mal pro Nacht gemacht.

Die Eltern sind froh, dass sie nach wie vor vom Brückenteam unterstützt werden. „Lina war noch nie so fit, dass es aussteigen konnte“, sagt Regina Sturm. Der Pflegedienst hat Stunden aufgestockt, doch das Familienpflegewerk des Frauenbunds kommt nicht mehr acht Stunden die Woche, sondern vier Stunden im Monat: Die Finanzierung durch das Netzwerk frühe Kindheit (Koki) des Jugendamtes ist im September ausgelaufen. Denn seitdem geht Leni in den Kindergarten. Auch für Luca hat im September etwas Neues begonnen: Der Zehnjährige geht jetzt auf die Realschule. Bei so viel Trubel hat Regina Sturm ihren 40. Geburtstag gar nicht erst groß gefeiert.

„Lina bereichert uns Leben“

Lina haben die Eltern nach langem Überlegen für die Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) im Fritz-Felsenstein-Haus in Königsbrunn angemeldet – vorerst zwei Vormittage in der Woche. Es ist ein Experiment. Wenn es klappt, könnte Lina ihre gesamten Therapien dort bekommen. Dann würde zuhause etwas mehr Ruhe einkehren. Wenn nicht, bleibt sie eben daheim.

„Wir erwarten nicht, dass Lina Fortschritte macht“, sagt Regina Sturm. Die Eltern wissen, dass Linas Lebenserwartung nicht hoch ist. Die Ärzte sagten ihnen, es könnten zwei Jahre sein, aber auch zehn. Regina Sturm sagt: „Niemand weiß, wann der Tag ist. Wir denken nicht darüber nach.“ Sie seien froh, wenn sie den Alltag bewältigten. „Viele fragen, woher wir die Kraft nehmen“, erzählt sie. „Ich kann’s nicht sagen.“ Ihr Mann fügt hinzu: „Mit der Angst kann man nicht leben.“ Sie versuchen, jeden Tag zu genießen und so zu gestalten, dass es Lina so gut wie möglich geht. Wenn ihre Zwillingsschwester Leni mit ihr auf der Couch spielt, juckst sie manchmal. Beim Kuscheln mit den Eltern wird sie ganz ruhig. Walter Sturm sagt: „Sie bereichert unser Leben.“

