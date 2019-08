05:45 Uhr

So leben zwei Siebenschläfer bei einem Feuerwehr-Kommandanten

Die Aichacher Feuerwehr nimmt zwei Siebenschläfer nach einem Einsatz auf, weil sich niemand zuständig fühlt. Wann sie wieder in die Wildnis entlassen werden.

Von Philipp Schulte

Als Christoph Fischer darauf angesprochen wird, dass er zuhause einen Siebenschläfer beheimatet, lacht er nur und sagt: „zwei“.

Fischer ist Berufsfeuerwehrmann in München und Erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Aichach. Er und seine Kameraden hatten am Samstag einen ungewöhnlichen Einsatz. Mehrere tote Siebenschläfer lagen auf einer Straße im Aichacher Stadtteil Blumenthal. Zwei andere lebten noch.

Aichach: Keiner fühlte sich für die Siebenschläfer zuständig

Kinder einer Hochzeitsgesellschaft hatten sie gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr packte eine Katzen-Transportbox ein, doch sie benötigte nur einen Blumentopf, um die Tiere aufzunehmen. Sie waren nur wenige Zentimeter groß.

Die Aichacher Feuerwehr wandte sich an Tierheime, Tierarztpraxen, Tierhilfen und Zoos. „Wir wollen uns an den Tierschutz halten“, sagt Christoph Fischer. Aber niemand wollte die Tiere aufnehmen. Die Feuerwehrleute entschieden sich, die Tiere aufzuziehen, um sie Mitte September an der selben Stelle wieder in die Wildnis zu entlassen.

Siebenschläfer: In ein paar Wochen ist Winterschlaf

In ein paar Wochen steht der Winterschlaf der Tiere an, sagt Fischer. Bis dahin müssten sie noch einige Gramm Körpergewicht zulegen. Sie seien bei 16 und 17 Gramm gestartet und brauchten über 100. Fischer gab den Siebenschläfern zunächst Milch und Babynahrung. „Mittlerweile essen sie Äpfel und Birnen“, sagt er. Anfangs waren sie in einem Schuhkarton untergebracht, mittlerweile sind sie in einem Terrarium. „Sie müssen warm gehalten werden“, sagt Christoph Fischer.

Namen haben die beiden Winzlinge auch schon. Der eine heißt Speedy, weil er schneller wächst und aktiver ist als der andere. Der zweite Siebenschläfer bekam den Namen Schodi. Das ist angelehnt an einen Kameraden bei der Feuerwehr. Christoph Fischer sagt: „Der schläft auch immer viel.“

