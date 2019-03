vor 2 Min.

So lebt eine Aichacherin in den Vereinigten Staaten

Karina Meitinger aus Aichach arbeitet seit August in den Vereinigten Staaten. Was ihr in dieser Zeit besonders fehlt und wie ihr die Amerikaner dabei helfen.

Von Karina Meitinger

Ich lebe mittlerweile seit acht Monaten in den Vereinigten Staaten und habe noch vier Monate vor mir. Die erste Hälfte meines Austauschjahres habe ich an der St. Cloud State University im Bundesstaat Minnesota studiert (wir berichteten). Minnesota liegt im Nordwesten der USA und grenzt an Kanada. Im zweiten Teil meines Jahres arbeite ich bei der deutschen Firma Geringhoff, die hier eine Produktionsstätte betreibt. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Ahlen in Nordrhein-Westfalen.

Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Aichach und bin internationale Industriekauffrau. Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) hat es mir mit einem Stipendium ermöglicht, in die Vereinigten Staaten zu gehen. Seit Januar bin ich nun bei dem Maschinenbauunternehmen beschäftigt. Es hat sich auf Erntetechnik spezialisiert. Der Bundesstaat Minnesota ist sehr ländlich geprägt, weshalb die landwirtschaftliche Produktion eine bedeutende Rolle spielt. Unter den 50 US-Bundesstaaten ist Minnesota als fünftgrößter Agrarrohstoffproduzent gelistet. Die Firma Geringhoff hat sich bei der Suche nach einer Niederlassung in Amerika durch dieses Ranking beeinflussen lassen. Geringhoff beschäftigt über 60 Mitarbeiter in St. Cloud.

Als Trainee ist sie immer da im Einsatz, wo sie gebraucht wird

In der Produktion und Verwaltung ist es gerade etwas ruhiger, da momentan keine Saison für Erntevorsätze ist. Geringhoff produziert Schneidwerke für Mähdrescher, die es etwa bei Soja ermöglichen, das Schneidewerkzeug sehr bodennah zu führen, um Ernteverluste zu minimieren. Gerade werben wir mit Verkaufsaktionen. Am Anfang wurde ich hier mit verschiedenen Projekten vertraut gemacht, an denen ich wahrscheinlich noch bis Ende meiner Tätigkeit arbeiten werde. Sie betreffen etwa die Unterstützung von Marketingaktionen und Bestellungen für die Produktion. Als Trainee bin ich auch immer da im Einsatz, wo die Kollegen mich brauchen.

Das Betriebsklima ist hier etwas anders als in Deutschland. Die Arbeitskollegen sind herzlich und haben mich schnell als vollwertiges Mitglied der Firma aufgenommen. Dies soll jetzt allerdings nicht heißen, dass das bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, der Julius Zorn GmbH in Aichach, nicht der Fall war. Hier gehört es einfach dazu, mehr aus seinem privaten Leben zu erzählen: über das Wochenende, über neue Kochrezepte oder einfach über Dinge, die im Alltag passieren. In Deutschland finden diese Gespräche zwar auch statt, allerdings eher privat.

Potentiellen Arbeitgebern sofort seinen Lebenslauf in die Hand drücken

Meine Arbeitskollegen sind ausschließlich Amerikaner. Deutsche Kollegen von der Zentrale in Ahlen kommen einmal im Monat nach St. Cloud. Man merkt, dass die Zusammenarbeit und somit der Kontakt unter den Kollegen in den beiden Ländern eng ist. Selbstredend gibt es hin und wieder unterschiedliche Ansichten, da sich der deutsche der und amerikanische Markt in den Anforderungen der Kunden unterscheiden.

Ich bin froh, diese Arbeit bekommen zu haben. Von anderen Arbeitgebern in den Vereinigten Staaten, bei denen ich mich beworben habe, habe ich bis heute keine Rückmeldung bekommen. Wenn man Interesse an einem Unternehmen hat, drückt man den potenziellen Arbeitgebern etwa auf einer Job-Messe sofort seinen Lebenslauf in die Hand. Teilweise werden Bewerber dadurch schon zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Danach sollte man innerhalb von 24 Stunden eine Dankesmail an die Person, die einen befragt hat, schreiben. In Amerika kleidet man sich im Berufsleben generell formeller als in Deutschland.

Man sollte sich im amerikanischen Winter auch wärmer anziehen. Er kam hier richtig streng sein und es der Firma an besonders kalten Tagen schwierig machen, Lieferzeiten einzuhalten. Dieses Jahr ist es bereits zu ein paar Verzögerungen gekommen, da aufgrund der Schneestürme sowie der Kälte die Transportunternehmen nicht gearbeitet haben. Bei Temperaturen von minus 36 Grad ist das verständlich.

Sie freut sich manchmal über minus zehn Grad

Vor wenigen Wochen war es kaum auszuhalten, allerdings haben wir aktuell knapp unter null Grad. Ich habe mich mittlerweile schon an die Kälte gewöhnt und freue mich manchmal über minus zehn Grad. Wenn ich zurückkehre, bin ich für jeden deutschen Winter abgehärtet.

Manche Amerikaner haben wie Trump immer noch die Ansicht, es gebe keinen Klimawandel. Andere wiederum kann man durch etwas Aufklärung vom Gegenteil überzeugen. Wenn das extreme Wetter hier nichts mit dem Klimawandel zu tun hat, dann weiß ich es auch nicht. Die Leute in Minnesota verbringen die Zeit am liebsten zu Hause, im Warmen mit heißer Schokolade.

Die Kälte hat mich allerdings nicht davon abgehalten, den Klassiker auszuprobieren: Man wirft kochend heißes Wasser in die Luft und es verdampft sofort.

Brot und Schokolade aus Deutschland

Da in der Firma bekannt ist, dass ich aus Deutschland komme, wurde ich auch schon mehrmals mit typisch deutschem Brot und Schokolade verwöhnt, nachdem ein Kollege von einer Geschäftsreise aus Deutschland zurückkehrte. Das Brot habe ich in wenigen Tagen verputzt, allerdings habe ich schon wieder neue Lieferungen in Aussicht. Die Amerikaner wissen, was die Deutschen vermissen und womit man sie glücklich machen kann.

Heimweh hatte ich bisher eigentlich nur richtig an Weihnachten. Für mich war nicht wirklich Weihnachten, da die Familie nicht da war und es auf eine andere Weise gefeiert wurde. Neben Familie und Freunden vermisse ich auch das deutsche Essen. Besonders Leberkäse mit Breze und Kartoffelsalat oder Schweinebraten mit Kruste und Semmelknödel. Diese Gerichte kann ich hier leider nicht machen. Fleisch gibt es hier aber genügend.

Mit meiner Familie und engen Freunden aus Deutschland habe ich regelmäßig Kontakt, dank der sozialen Medien. Ich muss allerdings zugeben, dass es nicht einfach ist, mit ihnen in Kontakt zu bleiben.

Meitinger führt einen Blog unter www.35ppp.de/karina.

