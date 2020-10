vor 32 Min.

So schwierig war das Jahr für die Lebenshilfe Aichach

Plus Der überraschende Tod des Vorsitzenden und die Corona-Pandemie machen der Lebenshilfe Aichach zu schaffen. Doch jetzt gibt es eine neue Vorsitzende und neue Pläne.

Von Gerlinde Drexler

Die vergangenen Monate waren für die Lebenshilfe in mehrfacher Hinsicht schwierig. Da waren zum einen die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie. Zum anderen hatte alle auch der überraschende Tod des Vorsitzenden Herbert Behmenburg Anfang des Jahres schwer getroffen. Das alles schwang am Donnerstag bei der Mitgliederversammlung mit, die die stellvertretende Vorsitzende Barbara Simmeth leitete. Bei den Neuwahlen wurde sie in ihrem Amt bestätigt. Neue Vorsitzende ist Inge Minich, die bisherige Schriftführerin des Vereins.

Vorstand und Beiräte der Lebenshilfe Aichach-Friedberg (von links): Jürgen Aidelsburger, Juliy Teynor, Susanne Reiner-Kelleter, Sophie Behmenburg, Hermann Kefer, Barbara Simmeth, Willibald Augustin und Inge Minich. Bild: Gerlinde Drexler

Simmeth sagte, Minich sei ihr während der vergangenen Monate eine unglaubliche Stütze gewesen. Sie hatte von heute auf morgen an die Stelle des Vorsitzenden treten müssen und dankte allen für die „fantastische Unterstützung“. Simmeth würdigte Behmenburg als einen Vorsitzenden mit Leib und Seele: „Er war ein Mensch voller Tatendrang und Leidenschaft. Er hat Impulse gesetzt und einiges vorangetrieben.“

Beherrschendes Thema der vergangenen sieben Monate war auch in der Lebenshilfe die Pandemie, die alle vor ganz neue Herausforderungen stellte. Simmeth sagte: „Vieles hat überraschend gut funktioniert, anderes musste neu durchdacht werden.“ Inzwischen herrsche in den Einrichtungen der Lebenshilfe „nahezu ein Regelbetrieb“. Die finanziellen Auswirkungen lassen sich im Moment noch nicht beziffern. Die Interimsvorsitzende ging davon aus, dass „wir finanziell mit einem blauen Auge davonkommen.“

Lebenshilfe arbeitet an der Erweiterung der Elisabethschule

Voran ging es im vergangenen Jahr bei den beiden großen Bauprojekten der Lebenshilfe. Bei der Erweiterung der Elisabethschule, seien sie im engen Austausch mit der Regierung von Schwaben, um ein förderfähiges Gesamtkonzept zu erreichen, berichtete Simmeth und ergänzte: „Wir hoffen, im ersten Quartal 2021 dieses Konzept entwickelt zu haben.“

Von der Idee, für die Offenen Hilfen im Zuge des geplanten Neubaus in der Elisabethschule eigene Räumlichkeiten zu schaffen, rückte der Verein aus Kostengründen ab. Als Ersatz mietete die Lebenshilfe eine Wohnung in Ecknach an, die demnächst bezogen werden sollen.

Das ist die Lebenshilfe Aichach-Friedberg 1 / 6 Zurück Vorwärts Vorstand: Vorsitzende Inge Minich, Stellvertreterin Barbara Simmeth, Schatzmeister Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann, Schriftführerin Sophie Behmenburg.

Beiräte: Jürgen Aidelsburger, Willibald Augustin, Hermann Kefer, Susanne Reiner-Kelleter, Julia Teynor.

Mitglieder: 307 (Stand 31. Dezember 2019).

Personal: 258 überwiegend Teilzeitbeschäftigte, davon 20 staatlich besoldet.

Einrichtungen; Kinderhaus mit integrativer Krippe (elf Kinder), integrativem Kindergarten (32 Kinder) und integrativem Hort (32 Kinder), Elisabethschule (134 Schüler), Schulvorbereitende Einrichtung (SVE-G, 31 Kinder), Heilpädagogische Tagesstätte (117 Klienten), Sonderpädagogische Tagesstätte (31 Klienten), Wohnheim (30 Bewohner), Außenwohngruppe (fünf Bewohner), Ambulant unterstütztes Wohnen (zwölf Bewohner), TASS (Tagesstruktur für Menschen aus dem Autismusspektrum) (24 Klienten).

Spenden: Im vergangenen Jahr erhielt die Lebenshilfe Spenden in Höhe rund 62 800 Euro. (drx)

Bis Ende des kommenden Jahres hofft Simmeth, kann ein anderer Neubau des Vereins bezogen werden: Die Lebenshilfe kaufte im neuen Baugebiet an der Wallbergstraße ein Grundstück. Darauf soll ein Haus mit fünf Wohnplätzen für das ambulant unterstützte Wohnen von geistig behinderten Menschen entstehen. Ein erster Entwurf der Planung liege inzwischen vor, berichtete sie.

Vergrößert hat sich der Vorschulbereich der Sonderpädagogischen Tagesstätte. Dort werden inzwischen 24 Kinder in drei Gruppen betreut. Die Gruppen sind in der Edith-Stein-Schule untergebracht. In der Elisabethschule ist die Zahl der Klassen mit 15 konstant geblieben. Auch die Partnerklassen in Kühbach und Hollenbach würden sehr gut laufen und hätten sich bewährt, so die Interimsvorsitzende.

Lebenshilfe Aichach baut die Tagesbetreuung aus

Mit inzwischen drei Standorten in Aichach und Ecknach sei die Lebenshilfe bei der Tagesbetreuung von Menschen aus dem Autismusspektrum (Tass) gut aufgestellt, sagte Simmeth. „Wir müssen uns hier aber auf weiter steigenden Bedarf einstellen.“ Derzeit werden 27 erwachsene Autisten in der Tass betreut.

Vorsichtig optimistisch war Geschäftsführer Konrad Schwegler bei seinem finanziellen Ausblick. Eigentlich war er bei den Planungen für heuer von einer schwarzen Null und einem geringen Gewinn ausgegangen. Die Corona-Pandemie habe einzelne Bereiche der Lebenshilfe kaum, andere dagegen durchaus getroffen, sagte er. Seine Prognose: „Letztendlich kommen wir mit einem kleinen blauen Auge davon.“

