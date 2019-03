vor 36 Min.

So setzen sich Aichacher Schüler für das Klima ein

Schüler des Deutschenherren-Gymnasiums in Aichach wollen am Freitag für eine nachhaltigere Klimapolitik demonstrieren. Sie wollen Zettel an Autofahrer verteilen und mit Plakaten auf ihrer Anliegen aufmerksam machen. Lehrer Tobias Luschner (Mitte) unterstützt die Aktion.

Schüler des Deutschherren-Gymnasiums kämpfen für mehr Nachhaltigkeit. Einem Vorwurf will sich das P-Seminar für Umweltschutz aber nicht aussetzen.

Von Philipp Schulte

Tobias Luschner macht den Test. Er ist Lehrer am Deutschherren-Gymnasium (DHG) und steht bei frischem Wind in Pullover und Sneakern vor der Schule. In einer Ecke stehen mehrere Müllcontainer: schwarze, braune, gelbe. Er öffnet die schwarzen für den Restmüll: fast voll. Und die gelben für Verpackungen: fast nichts drin. Das liegt daran, dass es in den Klassenräumen der Schule kaum kleine Plastik-Mülleimer gibt, vieles gelangt in den Restmüll. „Eigene Plastik-Mülleimer wären sinnvoll“, sagt Luschner. „Ich hoffe, dass wir irgendwann welche bekommen.“ Der Biologie- und Chemie-Lehrer leitet das P-Seminar für Umweltschutz und Nachhaltigkeit der Jahrgangsstufe Q11.

Allerdings braucht er seit ein paar Wochen kaum mehr etwas für den Unterricht vorzubereiten. „Die Schüler machen alles selber“, sagt er. Das Seminar ist auf praktische Arbeiten ausgerichtet, was die Schüler beim Wort genommen haben. Sie bereiten eine Demonstration für diesen Freitag vor. Sie wollen sich vor dem Unterricht an den weltweiten Demonstrationen für mehr Klimaschutz beteiligen. Seit dem vergangenen Jahr gehen Schüler auf der ganzen Welt an Freitagen auf die Straße, um Politiker zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens von 2015 aufzurufen. Die Schwedin Greta Thunberg, 16 Jahre alt, hatte die Schulstreiks ausgelöst. Kritiker werfen ihnen vor, den Klimaschutz als Vorwand zu nehmen, um die Schule zu schwänzen.

Fridays for future: Auch Schüler anderer Schulen sollen teilnehmen

Doch anstatt während der Unterrichtszeit nach Augsburg oder München zu fahren und dort zu demonstrieren, organisieren die 14 Schüler des DHG ihren eigenen Protest. Zwischen 7.15 und 7.40 Uhr findet heute eine Aktion vor dem Gymnasium statt, sodass alle bei Unterrichtsbeginn um 7.45 Uhr in den Klassen sitzen können. „Wir wollen der Kritik aus dem Weg gehen, dass wir die Schule schwänzen“, sagt Tobias Hell, einer der Organisatoren. An der Demo sollen alle Schüler des Gymnasiums, aber auch der benachbarten Schulen teilnehmen. Die Vorbereitungen laufen derweil auf Hochtouren. Hell sitzt am Mittwochmittag im Arbeitsraum des Gymnasiums und hat Zettel in der Hand. Die wollen er und seine Mitschüler an Autofahrer verteilen. Sie wollen sie zum Nachdenken bringen, ob die Autofahrt wirklich notwendig gewesen wäre. Auf einem der Plakate, das die Schüler bei der Demo präsentieren wollen, steht: „Neues Traumreiseziel Alaska. Sommer, Sonne, Strand & Meer.“

Die Schüler sorgen sich zum einen um das Weltklima. Zum anderen haben sie in den vergangenen Wochen analysiert, was in ihrer Schule in Bezug auf die Energienutzung falsch läuft. „Die Bausubstanz des Gebäudes ist nicht gerade die neueste“, sagt Hell. Dem 17-Jährigen und seinen Mitschülern ist aufgefallen, dass es mit 24 Grad zu warm in den Klassenräumen ist. Im Winter könne man es im T-Shirt aushalten. In der Schule gibt es den Schülern zufolge nur wenige Mülleimer für Plastik, was die leeren gelben Tonnen erklärt. Plastikabfall landet hingegen im Restmüll. Die Schüler monieren auch, dass die Lehrer zu viel Papier verbrauchten. „Der ein oder andere braucht einen Kopierkurs“, sagt Hell. Lehrer kopierten sogar auf DIN A3. „Der Kopierer spinnt“, hieße es dann oft. Immerhin gebe es den Schülern zufolge mittlerweile einen Mülleimer nur für Papier. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass elektronische Geräte wie etwa Projektoren an blieben und Strom verbrauchten. Lob gibt es hingegen für das Café der Schule: Die Mitarbeiter achteten mittlerweile darauf, weniger Plastik zu verbrauchen.

Umweltschutz geht viele etwas an, sagen die Aichacher Schüler

Dennoch könnten sich die Schüler vorstellen, einmal den Plastik- aus dem Restmüll zu filtern und in der Aula zur Schau zu stellen. „Wir haben nur eine Erde, der Klimawandel ist eine der wichtigsten Aufgaben“, sagt Sebastian Reiner. Er ist ebenfalls einer der Initiatoren der Demonstration. „Bisher haben wir vom Klimawandel wenig mitbekommen“, sagt er. „Wir werden ihn aber noch stärker spüren.“ Reiners Vater ist Landwirt. Er hat beobachtet, dass der Soja-Anbau in Bayern zunehme und das obwohl dieser eigentlich eher in wärmeren Erdregionen betrieben werde. Dass Umweltschutz immer wichtiger werde, sehe man daran, dass das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ knapp 1,8 Millionen Unterschriften erhalten habe, sagt Reiner. Auch der Erfolg der Grünen mit 17,6 Prozent bei den Landtagswahlen in Bayern im vergangenen Jahr sei ein Indiz. Die Politiker sollten jetzt anfangen, das 1,5-Grad-Ziel der Begrenzung der Erderwärmung zu erreichen, sagt Reiner. Er und seine Mitschüler haben schon begonnen, etwas zu tun.

