10:31 Uhr

So sieht das neue Feuerwehrhaus in Inchenhofen aus

Noch vor der offitziellen Einweihung haben die Inchenhofener Feuerwehrler ihr neues Gerätehaus bezogen. Mit Sirenalarm setzte sich der Zug in Bewegung.

Die Freiwillige Feuerwehr Inchenhofen hat ihr neues Gerätehaus an der Sainbacher Straße schon bezogen. Drei Tage vor Weihnachten kündigte die Wehr, wie sie nun mitteilte, um 14.35 Uhr den Umzug in das neue Feuerwehrhaus mit Sirenenalarm und Glückwünschen der Leitstelle auf dem Alarmfax an.

Neues Feuerwehrhaus in Inchenhofen: Kreisbrandrat Happach ist im Zug dabei

Der Umzug fand standesgemäß in Schutzausrüstung und im geschlossenen Zug mit den beiden Einsatzfahrzeugen statt. Mit dabei waren auch Kreisbrandrat Christian Happach und Kreisbrandmeister Michael Bergmeier statt. Jetzt heißt es für die Feuerwehrler, bis zur Einweihung am Sonntag, 9. Februar, noch den letzten Feinschliff am Gebäude zu erledigen und sich einzuleben.