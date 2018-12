05:03 Uhr

So sieht der Alltag des Aichacher Christkinds aus

Die zwölfjährige Katharina Lichtenberger aus dem Stadtteil Ecknach ist heuer das Aichacher Christkind. Wie sie Weihnachten feiert und was sie sich wünscht.

Von Von Brigitte Mellert

Aufgeregte Kinderstimmen rufen durcheinander, weiße Schuhkartons mit langen weißen Mänteln und weißen Lockenperücken darin werden herumgereicht. Im Keller des Aichacher Rathauses ist um kurz nach 17 Uhr noch Hochbetrieb. Die Engel und das Christkind Katharina Lichtenberger bereiten sich auf ihren alltäglichen Auftritt im Advent vor: Sie unterstützen den Nikolaus beim Öffnen des Rathausadventskalenders. Jeden Abend pünktlich um 17.30 Uhr versammeln sich Kinder, Eltern und Interessierte am Tandlmarkt und beobachten, wie die bunten Fenster des Rathauses geöffnet werden. Wie immer wird dabei ein weiteres Kunstwerk von Schülern rund um Aichach präsentiert – untermalt mit Liedern und Musikstücken.

Christkind hilft den Engeln beim Anziehen

Gleich ist es wieder so weit und ein weiteres Fenster wird geöffnet. Selbstbewusst hilft Katharina den jüngeren Kindern, die heuer die Engel spielen, in ihre Kostüme, kämmt ihnen die Haare und prüft, wer an welchen Tagen „im Einsatz ist“. Eine ausgedruckte Excel-Liste an der Tür gibt einen Überblick. Katharina ist routiniert, schließlich ist sie schon das fünfte Jahr in Folge dabei. Mit sieben Jahren hat sie als Engel angefangen. Heuer, mit zwölf, darf sie das Christkind sein. „Ich bin schon so lange dabei und inzwischen das älteste der Kinder“, erklärt Katharina. „Es macht richtig Spaß, Christkind zu sein. Sogar noch mehr, als Engel zu sein.“ Das ist allerdings eine einmalige Ehre für die Zwölfjährige, denn die himmlische Chefposition wird pro Kind nur einmal vergeben.

Für Katharina ist als Christkind der Dezember ziemlich voll. Zwischen Schule, Auftritten auf Weihnachtsfeiern und ihrem alltäglichen Job beim Öffnen des Rathausadventskalenders bleibt nicht viel Zeit. „Ich komme meist um 15.45 Uhr aus der Schule“, erzählt Katharina. „Und um 16.30 Uhr treffen wir uns dann im Rathaus zum Vorbereiten.“ Dort verwandeln sich die Mädchen von Kindern mit bunten Pullovern und langen dunklen Haaren in eine Schar kleiner weißer Engel mit puffigen Perücken. „Es macht mir großen Spaß, mit den anderen zusammen zu sein“, sagt Katharina. „Einige Engel kenne ich von früher.“

Was zu den Aufgaben des Christkinds gehört

Neben den täglichen Auftritten vor dem Rathaus hat Katharina als Christkind noch eine wichtige Aufgabe auf dem Christkindlmarkt: Dort spricht die Zwölfjährige ihre Parole und eröffnet offiziell den Markt. Aber auch Gedichte liest sie vor. „Ich muss sie zum Glück nicht auswendig vortragen“, freut sie sich. Nicht nur auf dem Christkindlmarkt, sondern auch in Altenheimen treten Katharina und ihre Engel auf: Rund eine halbe bis Dreiviertelstunde tragen sie dort Gedichte für die Senioren vor. Kurz vor Weihnachten ist die himmlische Schar beim Altbairischen Adventssingen in der Aichacher Stadtpfarrkirche zu erleben. So viel die Kinder unterwegs sind, an Weihnachten arbeiten auch sie nur „halbtags“. Beim Öffnen des 24. Fensters am Rathaus unterstützen sie ein letztes Mal den Nikolaus.

Oder besser gesagt: beide Nikoläuse. Denn Franz Achter und Stefan Pretz teilen sich den Job, heuer übernimmt Pretz den Part als Nikolaus ab der zweiten Hälfte des Monats. Als Belohnung für ihre Arbeit gibt es am 24. Dezember auch für die himmlischen Helfer Geschenke. Katharina hat sich etwas Besonderes überlegt: „Der Bürgermeister hat was für die Engel vorbereitet und ich habe auch für sie gebastelt.“ Was es genau ist, verrät sie aber noch nicht. Es soll ja eine Überraschung bleiben.

Cheeseburger für das Christkind am Heiligabend

Leuchtet auch im letzten Fenster am Rathaus ein buntes Bild, dürfen Katharina und die anderen Kinder endlich selbst Weihnachten feiern. „Wir gehen vom Rathaus zu Fuß zu uns und feiern dort Heiligabend“, erzählt die Zwölfjährige. „Für uns Kinder gibt es Cheeseburger mit Wunderkerze und für die Erwachsenen Lende.“ Anschließend würfelt ihre Familie, wer bei der Bescherung beginnen darf.

Zurück zum Alltagsjob am Rathaus. Es ist 17.30 Uhr: „Nikolaus, geh’ ma?“, treibt Katharina Franz Achter an. Die Menschen drängen schon auf dem Tandlmarkt um die besten Plätze. An diesem Abend musizieren die Querflötenspielerinnen der Städtischen Musikschule Aichach und die Schüler der Ludwig-Steub-Grundschule präsentierten ihr künstlerisch gestaltetes Bild. Warm eingemummelt stehen die Engel und das Christkind unter Schirmen zusammengerückt neben dem Nikolaus und lauschen. „Pfiad eich derwei“, beendet der Nikolaus den Auftritt und der Arbeitstag des Christkinds ist vorüber. Eine knappe halbe Stunde dauert Katharinas Job an diesem Tag.

Für einen Engel war der Abend etwas ganz Besonderes: Denn so gar nicht himmlisch, sondern sehr menschlich hatte er kurz vor dem Auftritt seinen Milchzahn verloren. „Heute kommt die Zahnfee?“, fragt das Mädchen seine Eltern. Auch Engel freuen sich manchmal auf himmlische Wesen.

